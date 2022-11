Els Pastorets portaran aquest Nadal als escenaris més de 200 funcions

Més de dues-centes funcions dels populars Pastorets seran les que es podran veure aquest Nadal en escenaris de 43 municipis que integren la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, entre els quals una quinzena de les comarques de casa nostra. Aquest dimarts, la seu de la Conselleria de Cultura de la Generalitat ha acollit la presentació de la nova temporada 2022-2023, que s’espera que sigui la de la plena represa, amb la presència de la directora general de Cultura Popular i Associacionisme, Adelaida Moya Taulés, i del surienc Josep Peramiquel Cols, que és el coordinador general de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

Després de dos anys de restriccions a dalt i a baix dels escenaris, unes 50 entitats de l’entitat, tornen a la normalitat prepandèmia. Amb més de 200 representacions, la Coordinadora calcula que unes 45.000 persones veuran una funció de Pastorets aquest Nadal.

La nova temporada comptarà amb 52 grups teatrals de 43 municipis diferents (un 81,2% de la totalitat de Pastorets associats a la CPC). De l’àrea d’influència de Regió7 en formen part Balsareny, Berga, Calaf, Cardona, Collbató, Igualada, l'Ametlla de Merola, Manresa, Navarcles, Olesa de Montserrat, Sant Llorenç de Morunys, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria.

Amb unes 5.000 persones involucrades en el conjunt de les representacions, els grups portaran a escena més de 200 funcions a les quals s’espera que hi assisteixin uns 45.000 espectadors (el 2021 en van ser 28.500).

Cita indispensable al calendari Nadalenc

Els Pastorets són una cita clau al calendari nadalenc d’arreu de Catalunya amb una forta tradició de component familiar. La representació dels Pastorets, genuïna de la cultura catalana, combina la música, la dansa, el teatre, la història i la cultura popular, convertint-la en una experiència única.

Amb una gran diversitat de textos i formats, totes les representacions dels grups teatrals que formen part de la Coordinadora destaquen per la gran qualitat i la laboriosa tasca d’organització i execució que aplega a persones de moltes edats diferents, fet que les converteix en un moviment intergeneracional únic i singular.

Un fenomen territorial

Són poques les experiències culturals que avui dia trobem descentralitzades i amb una forta presència arreu del territori català. Els Pastorets en són un gran exemple per simbolitzar la diversitat i diàspora de grups que hi ha arreu del país.

Són 64 els grups teatrals associats a la Coordinadora repartits per 54 municipis del territori català: 32 grups de Barcelona (50%); 13 de la Catalunya Central (20,3%); 6 del Penedès (9,4%); 6 de Girona (9,4%); 4 del Camp de Tarragona (6,2%); 2 de Lleida (3,1%) i 1 de les Terres de l’Ebre (1,6%).

Activitats paral·leles

A més de l’activitat dels grups teatrals, la Coordinadora ha posat en marxa dos projectes paral·lels: la segona edició de l’ajut a la investigació «Pastorets de Catalunya» i l’exposició de fotografia sobre aquest fenomen teatral titulada «La força dels Pastorets», una iniciativa de la Sala Cabanyes de Mataró i la CPC, comissariada per Enric Lucena, fotògraf i periodista.

L’ajut a la investigació el fa la coordinadora, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, amb l’objectiu d’estimular la recerca i el coneixement sobre les representacions teatrals dels Pastorets, tant des d’un punt de vista històric com antropològic i social. L’ajut, dotat amb 3.000 euros, està dirigit a investigadors de l’àmbit universitari o d’altres centres d’estudis.

La convocatòria d’aquest any 2022 s’ha declarat deserta. L’any 2021 l’ajut va ser per al projecte «Les arrels medievals dels Pastorets. Edició i anàlisi dels primers textos del teatre nadalenc català», de Lenke Kovács. El de l’any 2020 va ser per al projecte «Les garrofes: 120 anys de crítica social berguedana a partir dels Pastorets d’en Pitarra», del berguedà Albert Rumbo Soler.

Del 16 de desembre de 2022 fins a finals de gener del 2023 es podrà visitar a l’Ateneu de la Fundació Iluro de Mataró l’exposició «La força dels Pastorets», una mostra sobre aquest fenomen de cultura popular comissariada pel fotògraf i periodista Enric Lucena. El projecte, organitzat per la Sala Cabanyes de Mataró i CPC amb la col·laboració de la Fundació Iluro de Mataró, parlarà sobre com s’han superat els dos darrers anys de pandèmia amb l’objectiu de reflectir i divulgar que els Pastorets són un fenomen de cultura popular cabdal a Catalunya, i que s’ha convertit en un exemple de com reinventar-se, surar damunt les dificultats i projectar-se cap al futur.

La coordinadora

La Coordinadora de Pastorets de Catalunya es va fundar l’any 2006 per aglutinar els grups que representen Pastorets arreu de Catalunya. És una federació d’entitats que té com a objectiu establir un espai de relació i intercanvi entre els diferents grups responsables de les representacions, donar difusió als Pastorets com a element patrimonial de la nostra cultura, potenciar la formació i estudiar i fomentar la recerca del fenomen Pastorets.