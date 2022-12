El Departament d'Educació destinarà 6.696.883 euros a millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic d’un total de 24 centres escolars de la Catalunya central. Aquest seguit d’obres es finançaran amb fons europeus de recuperació econòmica, que van destinats a millorar les infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas, escoles i instituts.

Les obres que es duran a terme amb aquesta inversió inclouen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de fer els edificis escolars més sostenibles, confortables i saludables per al professorat i l’alumnat. Per exemple, es canviaran els elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l’edifici –s’inclourien la façana, les finestres, les portes o el sostre de l’edifici, entre d’altres. Un bon aïllament dels edificis millora l’eficiència energètica d’escoles i instituts i redueix les despeses per fugues de temperatura i en millora el confort. Al mateix temps, les obres permetran substituir calefaccions actuals per d’altres més eficients energèticament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres. L’objectiu final de totes aquestes millores és aconseguir que els edificis propietat del Departament d'Educació es converteixin en infraestructures de màxima eficiència energètica.

La llista

Els 6,6 milions d’euros d’inversió als serveis territorials de la Catalunya central amb els fons europeus permetran dur a terme actuacions en 24 centres. En concret, de l’àrea d’influència de regió7 hi ha inclosos l'institut Miquel Bosch i Jover d'Artés, l'institut escola Guillem de Balsareny, l'institut Guillem de Berguedà de Berga, l'institut Pere Fontdevila de Gironella, els instituts Guillem Catà i Pius Font i Quer de Manresa; l'institut Moianès; l'escola Catalunya i l'institut de Navarcles, l'escola Alfred Mata de Puig-reig, l'escola Galceran de Pinós de Bagà, l'institut Alexandre de Riquer de Calaf, l'institut Sant Ramon de Cardona, l'institut Manresa SIS; l'escola Els Pins de Cabrianes (Sallent), l'institut Castellet de Sant Vicenç i l'institut Francesc Ribalta de Solsona.

En 2 centres se substituirà la calefacció, en 17 es millorarà els aïllants exteriors i en 5 s’hi faran les dues coses. A tota Catalunya es destinaran 102 milions d’euros per obres en un total de 294 centres educatius. El Departament ja duu a terme anualment aquestes millores, però la inversió finançada amb els Fons Europeus permetrà fer en un any el què a través de les inversions ordinàries del Departament s’ha dut a terme en els 7 anys anteriors per aquest concepte.