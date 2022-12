La Diputació de Barcelona ha destinat 120 milions d'euros en aquest mandat a promoure la instal·lació de projectes d'energia verda per en equipaments municipals. Aquest dijous, l'ens provincial aprovarà els últim 50 milions del mandat. A les comarques de l'àmbit de Regió7 que estan dins de la província de Barcelona (Bages, Bergued, Moianès i Anoia) la inversiósupera els 22 milions amb un total suvbencionat de 19 milions. El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha presentat aquest dimecres el pla, que suposa «la primera acció d’implantació massiva de renovables a Catalunya», segons ha assegurat. A més, ha destacat que l’àrea que encapçala «s’ha convertit durant aquest mandat en una àrea inversora». Això demostra, segons Gomar, que és una temàtica que «genera consensos polítics», cosa que assegura que serà una política de continuïtat.

El programa beneficiarà 147 municipis de la demarcació de Barcelona, que han formulat 256 peticions (149 corresponents a energia fotovoltaica, 63 d’enllumenat públic, i 44 de calderes de biomassa). Cada ajuntament podia demanar projectes per un valor màxima de 1,5 milions d'euros. En línies generals, aquests diners van encaminats a donar suport a projectes per a instal·lacions de plantes fotovoltaiques (algunes d'autoconsum), calderes de biomassa i milloraran l’eficiència de l’enllumenat públic retirant les bombetes de sodi i col·locant de LED.

La Diputació ha donat resposta pràcticament al 100% de les demandes presentades. Gomar ha destacat en la presentació que les subvencions arriben fins al 90% del total. Ha insistit en la necessitat de fer una inversió decidida en aquest matèria, per l'eficiència energètica, per reduir la factura de cada ajuntament i per poder complir amb els objectius que marca la CE. En aquest sentit, ha recordat que Catalunya està a la cua en inversió i en producció d'energia verda en equipaments públics de tot l'Estat i ha convidat a les administracions de la Generalitat i de l'Estat a fer inversions previstes en els pressupostos de cada administració per als propers anys. Per la seva banda, ha assegurat que la Diputació "continuarà" el programa Renovables 2030 de suport als ajuntaments.

En xifres per al conjunt de la província, Gomar ha indicat que quan tota aquest inversió estigui en marxa hi haurà una reducció del consum de CO de 50.000 tn, el que equival a les emissions de C02 de 50.000 vehicles. Al Bages hi ha una inversió de 12.074 euros i un ajut de 10.707.825; a l'Anoia, 2.070.106 euros d'inversió conjunta amb un ajut de 1.812.041; al Berguedà, la inversió dels projectes és de 6.514456 i i l'ajut de 5.648.043 euros; i al Moianès, 1.710.036 euros d'inversió i 1.342.690 eros de subvenció. Destaca sobre tota la resta de comarques el cas d'Osona, on els ajuntaments invertiran 35.325.799 euros i la Diputació hi posarà 26.517.003 euros. És la comarca amb més inversió total de la província, un fet que Xesco Gomar ha atribuït al fet que Osona ha creat una Agència energètica que uneix tots els municipi i que promou la implantació d'aquesta instal·lacions i ajuda tècnicament els ajuntaments.

El diputat s'ha volgut acompanyar a la roda de premsa de dos alcaldes amb projectes singulars. Per una banda Josep Paré, alcalde de Centelles, que va explicar que al seu municipis han posar instal·lacions de plaques solars a les escoles públiques i d'adults, a la piscina i han creat un espai per emmagatzemar energia en un projecte pilot. Han substituït el 50% de les bombetes de l'enllumenat públic (el que suposa, en la part renovada, un 60% d'estalvi energètic) i ara promou un parc solar. I també el va acompanyar, Jesús Calderer, alcalde de Cercs, que també ha renovat totes les lluminàries de la població per implantar tecnologia LED, que té diversos edificis amb plaques solars i dues calderes de biomassa. Calderar va explicar que el proper projecte és posar un sistema de calefacció amb caldera de biomassa al pavelló, situat al nucli de Sant Jordi, que va ser construït fa més de 40 anys com a compensació de la inundació per les aigües del pantà de Sant Salvador de la Vedella.

Cercs forma part d'una mancomunitat de 7 municipis (Berga, Gisclareny, Bagà, La Pobla, Saldes, Gósol i Cercs) que treballen un projecte integral de producció de biomassa a partir de l'extracció de fusta de boscos comunals.