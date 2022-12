La Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, ha aprovat les bases d'una convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a l'any 2023, per donar suport als projectes del tercer sector social a la província. L’import global de la convocatòria és de 2.640.645 euros. En el període 2019-2023 s’ha incrementat l’import destinat a aquestes subvencions un 16,07%.

La convocatòria de subvencions pretén fomentar projectes o activitats que tinguin com a objectius estratègics la cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, la lluita contra la feminització de la pobresa i la pobresa infantil, el foment de les cures en la comunitat, la promoció de l’equitat de gènere, el foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la prevenció i erradicació de les violències masclistes, la promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació des d’un abordatge interseccional, el respecte a la diversitat cultural, el foment de la convivència i l’acció comunitària. L’import es reparteix en quatre línies diferenciades: 650.645 euros es destinen a projectes relacionats amb les Cures en la comunitat; 1.327.000 euros són per a projectes entorn a Drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social; 73.000 euros a projectes vinculats al Cicle de Vida; i 590.000 euros es destinen a iniciatives vinculades amb la Igualtat de gènere, la interculturalitat i la convivència. Cada any més de 700 entitats del sector es presenten a aquesta convocatòria. Fins al 31 de gener El període per a la presentació de projectes s’inicia el 2 i finalitza el 31 de gener de 2023 (ambdós inclosos). La convocatòria permet contribuir a impulsar projectes que enforteixin l'acció comunitària als barris, als pobles i a les ciutats en l’àmbit dels drets socials i de ciutadania. Obre vies de col·laboració entre les administracions públiques, les entitats i la ciutadania per uns territoris més resilients, segurs, saludables i inclusius. El període per a la presentació de projectes estarà obert del 2 al 31 de gener de 2023 La diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret, posa en valor les entitats com a palanca de canvi «per a una transformació cap a comunitats i societats amb més igualtat, més benestar, més salut i més cohesió». Moret destaca que «la convocatòria d’ajuts permet consolidar un treball que, al llarg d’aquests anys de mandat, hem orientat cap a unes línies estratègiques». La diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social subratlla aspectes com la garantia dels drets bàsics i l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat o de risc social; la resposta a les necessitats de cura en la comunitat; aprofundir en la mirada de cicle de vida centrant l’atenció en etapes com la infància, l’adolescència o l’envelliment, i finalment, la mirada de diversitat de gènere, cultural o d’origen, incidint en la reducció de les desigualtats socials i aprofundint en la lluita contra la discriminació i contra les violències, amb un èmfasi especial envers les violències masclistes. La convocatòria s’orienta a projectes que enforteixin l'acció comunitària als barris, als pobles i a les ciutats a càrrec de les entitats. El procediment per a la resolució i el pagament dels imports atorgats en la convocatòria que se segueix és el que regula la llei general de subvencions i l’ordenança de la corporació. Les convocatòries de subvencions es resolen en el termini màxim de 3 mesos fixats a partir de la data de termini de presentació de sol·licituds. Les entitats poden sol·licitar una bestreta i, sempre i quan aquesta sigui degudament justificada i resolta favorablement, cobrar l’import atorgat un cop resolta la convocatòria, prèvia acceptació expressa.