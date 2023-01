L'eliminació del descompte als carburants treu un mal de cap a les benzineres

Mentre que el preu de la cistella de la compra es redueix, el cost de repostar el vehicle augmenta després que s'hagi eliminat el descompte de 20 cèntims el litre que era vigent des de l'abril del 2022. La mesura ha donat més aire a la ciutadania en un context d'una pujada de preus general que era evident en el cas dels carburants. Pel que fa a les gasolineres, la retirada del descompte suposa treure's un mal de cap ja que havien d'esperar un mes per poder recuperar els diners que s'estalviaven els seus clients.

El descompte s'aplicava sobre el preu de la gasolina o del gasoil que hi havia en cada moment. Així, els clients se'n beneficiaven i les benzineres no hi perdien res perquè era l'Estat qui se'n feia càrrec. Tot i això l'aplicació del descompte podia arribar a ser un problema ja que, com expliquen fonts de la xarxa bagenca Petropintó, Hisenda no retornava els diners del descompte fins el mes següent en funció de les vendes de cada gasolinera.

Per altra banda, per fer el seguiment del descompte i poder obtenir-ne el retorn, Petropintó va haver d'adaptar el seu sistema. Ara, però, ja podran reprendre la normalitat en aquest sentit. Finalment destaquen que en els últims dies de l'any van notar un increment de feina destacat sobretot en les grans comandes provinents d'empreses locals o de transport.