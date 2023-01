La rebaixa de l'IVA ja es nota als supermercats i a les cistelles de la compra

L'1 de gener va entrar en vigor la mesura anticrisi que consisteix en la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments de primera necessitat i els efectes de la mesura s'han començat a notar el primer dilluns de l'any als supermercats. Per exemple, a un supermercat Esclat de Manresa, la rebaixa ja es reflecteix en alguns dels productes que inclou la mesura com per exemple l'oli, la fruita o la llet, entre altres. Això fa que la cistella de la compra s'abarateixi lleugerament mentre duri la mesura fins el 30 de juny.

La mesura contempla eliminar l'IVA dels productes pels quals ja es pagava un IVA superreduït d'un 4%. Per altra banda, l'IVA de l'oli i de la pasta no s'eliminarà, però es reduirà del 10% que hi havia l'any passat fins al 5% que es cobrarà mentre aquesta mesura estigui en marxa. Tot i això, han quedat fora d'aquesta llista de productes beneficiats per la rebaixa la carn i el peix, tot i ser molt presents en les cistelles de la compra de la majoria de ciutadans. Cal apuntar, però, que tot i la rebaixa de l'IVA, els preus dels productes continuen estant subjectes a les variacions pròpies del cost de producció.

Regió7 ha fet la comparativa entre abans i després de l'aplicació d'aquesta mesura i s'ha pogut comprovar que els seus efectes ja s'han començat a notar al supermercat, tot i que en alguns productes la diferència encara no és efectiva. Dels productes comparats, l'oli és el que ha tingut una reducció de preu més destacada al supermercat manresà Esclat. Abans de Cap d'Any una ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra tenia un cost de 5,90 euros mentre que avui val 5,20. És una reducció d'un 11,9%, que és superior a la imposada de la mesura per aquest tipus de producte, que és només d'un 5%.

El preu de la llet també s'ha reduït arran de la mesura. Avui un brick d'1 litre de llet sencera costa 1,20 euros, 5 cèntims més barat que el dia 31. En aquest cas la reducció coincideix exactament amb l'eliminació de l'IVA superreduït que tenia aquest producte i que era d'un 4%. Tot i ser el mateix producte, les rebaixes poden ser diferents respecte a altres marques com és el cas de la llet. Mentre que el preu de l'ATO s'ha reduït un 4%, el de Pascual ha baixat un 3,5%.

La baixada del preu també es nota en la compra de la fruita, tot i que no amb tota. Per exemple, el plàtan canari té exactament el mateix preu que tenia l'últim dia de l'any mentre que la poma sí que ara és més barata. En aquest sentit el plàtan continua a 2,35 euros al quilo mentre que la poma golden és 4 cèntims més barata també per quilo, situant-se ara a 1,75 euros. En aquest cas la reducció és del 2,23%, inferior a la retirada de l'IVA en aquest producte. Però les rebaixes varien també pel tipus de fruita. Per exemple, la poma royal gala ara costa un 5,3% més que tres dies enrere.

Malgrat que la rebaixa de preus, encara que lleugerament, s'ha notat en la majoria de productes inclosos en aquesta mesura anticrisi, hi ha alguns productes que mantenen el mateix preu que a finals de l'any passat i que s'haurien d'haver rebaixat. És el cas del pa de pagès. Una bossa de mig quilo continua costant 2,35 euros, el mateix preu que el 31 de desembre.

Pocs dies de marge

"Eren pocs dies per tenir-ho tot a punt", ha assenyalat el cap d'operacions de Bonpreu, Joan Sabartes. Des de l'aparició al BOE del nou paquet anticrisi, el grup ha hagut d'adaptar tota la seva sistemàtica per tenir els nous preus aplicats, tant al lineal com el seu reflex en el tiquet de compra.

El responsable d'operacions de Bonpreu ha explicat que no preveuen que les rebaixes de l'IVA tinguin un gran impacte en el comportament de compra dels clients. "La gent té molt clar el que compra. Si algú habitualment compra un quilo de pebrots o carbassons, no en comprarà més perquè l'IVA estigui al 0%", ha assenyalat Sabartes.

Sobre les demandes d'alguns sectors de la necessitat d'incloure la carn i el peix a la llista d'aliments de primera necessitat, Sabartres ha dit que es tracta d'una decisió que no els competeix com a operadors. "Es tracta d'una decisió política, nosaltres apliquem l'IVA corresponent que ens indica el govern en cada moment", ha destacat.

Sense IVA fins el 30 de juny

La rebaixa de l'IVA es mantindrà fins el 30 de juny o bé fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%, segons l'anunci del govern espanyol. Si el preu cau per sota d'aquesta taxa es recuperaria el tipus impositiu habitual de l'IVA en els aliments on s'hagués eliminat o rebaixat. El canvi, en cas que s'assoleixi un IPC inferior a aquesta taxa, serà efectiu a partir del dia 1 del mes següent a la publicació de les dades.

Totes les mesures que va aprovar el govern en el paquet anticrisi – que també incloïa entre d'altres un nou xec alimentari de 200 euros per a rendes de menys de 27.000 euros anuals- sumen 10.000 milions d'euros, la qual cosa eleva a 45.000 milions la inversió feta pel govern espanyol per respondre a l'impacte de la guerra d'Ucraïna. En total s'han aprovat ja sis paquets de mesures des del març del 2022.