ARTÉS

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18 h, pels carrers del poble, que s’ompliran de gent, llum, música, caramels i il·lusió. Organització: Comissió de Reis d’Artés i Ajuntament d’Artés.

AVIÀ

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18 h, inici a Cal Tauler. Anirà fins a la cruïlla de l’avinguda Pau Casals amb avinguda Antoni Gaudí, on els Reis i patges baixaran de les carrosses i recorreran a peu el nucli antic, passant pel Tossal, on hi haurà el portal amb el naixement. S’acabarà a la plaça de l’Ateneu, on dirigiran unes paraules als nens i nenes del poble des del balcó de l’Ajuntament. Tot seguit es farà un recorregut diferent per poder arribar a totes les cases que ho comuniquin a deixar un regal a la porta. Se’ls sentirà arribar amb la seva música i es podran saludar des del balcó o des de la mateixa porta de casa. Els Reis arribaran també a Graugés, la Plana, Cal Rosal i al barri de la Creu.

AVINYÓ

Cavalcada de Reis -Dijous, al capvespre. Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribaran a Avinyó per la carretera del Muro i entraran al poble fins a la plaça Major on faran parada a l’ajuntament. Tot seguit, repartiran els regals a la pista polivalent. Ho organitza: Comissió de Reis.

BERGA

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 17 h, a la plaça Gernika. Organització: Ajuntament de Berga. Col·laboració: Grup Colònies a Borredà, La Bauma dels Encantats i Penya Boletaire de Berga.

CABRIANES

Cavalcada dels Reis de l’Orient -Dijous, a les 20 h, pel poble.

CALAF

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18 h, arribada a la plaça Gran. Abans d‘iniciar la rua, Melcior, Gaspar i Baltasar entraran a l’església per adorar el nen Jesús. En acabar, cavalcada amb un únic itinerari, que recorrerà alguns dels carrers més cèntrics: avinguda de la Pau, raval de Sant Jaume i plaça dels Arbres, on hi haurà un espectacle pirotècnic en acabar, a càrrec dels Diables de l’Alta Segarra. Es podrà seguir en directe, a partir de les 17 h, a través del canal de YouTube de l‘Ajuntament.

CALLÚS

Arribada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 18 h, visita a la residència Sant Sadurní. A les 19 h, cavalcada de Reis amb inici per la carretera de Sant Mateu.

CAPELLADES

Cavalcada dels Reis d’Orient -Dijous, a partir de les 19, recorregut habitual, entrant per la plaça Àngel Guimerà, el carrer Major i la plaça Verdaguer on els Reis seran rebuts per les autoritats locals. El patge Kama-lú i la patgessa Halima faran el seu discurs. El recorregut continuarà baixant pel carrer del Fossar, Call i prolongació Miquel i Mas per on seguiran fins sortir de la vila.

CARDONA

Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient -Dijous, Ses Majestats arribaran a la Coromina a les 17.45 h i adoraran el nen Jesús a l’església de Sant Ramon. Tot seguit, continuaran cap a Cardona on arribaran, a les 19.30 hores. Es farà la recepció del rei Herodes al Rastrillo amb plaça Santa Eulàlia. Amenitzat per la Banda de Música de Cardona amb la col·laboració de Musicant. Organització: Agrupament Escolta Hug Folch, grup de teatre La Cua del Gat i Ajuntament de Cardona, amb la col·laboració de Protecció Civil de Cardona.

CASTELLAR DE N'HUG

Cavalcada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 21 h, cavalcada pels carrers del poble i repartiment de regals pels infants a l’església.

CASTELLBELL I EL VILAR

Cavalcada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 18.15 h, al barri Burés. Inici amb focs d’artifici. Recorregut pels principals carrers amb parades al Casino Burés, l’església Sant Antoni Maria Claret i l’aparcament de la Bauma.

CASTELLNOU DE BAGES

Arribada dels Reis Mags d’Orient -Dijous, a les 19 h, arribada al nucli històric de Castellnou de Bages.

CASTELLOLÍ

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient -Dijous, a les 19 h, a la baixada dels Pinyerets.

CASTELLVÍ DE ROSANES

Arribada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 18.30 h, al nucli antic de Castellví de Rosanes. Cavalcada pels carrers i recepció de tots els nens i nenes a la plaça del poble. Abans de la recepció als infants, Ses Majestats rebran la clau màgica que obre totes les portes de Castellví de Rosanes i, després, començaran a repartir els regals.

ESPARREGUERA

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient -Dijous, a les 18.30 h, a la plaça de la Sardana (davant del teatre de La Passió). Espectacle d’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i benvinguda per part de l’alcalde, que els lliurarà la clau de la vila. Seguidament, inici de la cavalcada de Reis. Recorregut de la cavalcada: Teatre La Passió, avinguda de Francesc Marimon, carrers de Sant Miquel, de Sant Joan, de Baix, plaça de la Constitució, carrers dels Arbres, de Ferran Puig, d’Orenci Valls, plaça de Sant Magí, carrer de Montserrat, plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran, plaça de l’Ajuntament, carrers de Cavallers, de la Guardiola, de Barcelona, de Font del Vidal, avinguda de Francesc Marimon fins al Teatre La Passió. Organització: Ajuntament d’Esparreguera.

GIRONELLA

Arribada dels Reis Mags d’Orient -Dijous, a les 18 h, a les roques del Pont Vell.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Arribada dels reis Mags d’Orient -Dijous, i també 42è pessebre vivent del barri Bastareny.

IGUALADA

Cavalcada de Reis d’Igualada -Dijous, a les 17.15 h, al passeig Verdaguer, cantonada carrer de Santa Joaquima de Vedruna. Inici amb una petita actuació de les bandes Banda de Música d’Igualada, Unió Filharmónica d’Amposta i Banda de Música del Prat de Llobregat. Rebuda de les autoritats locals a Ses Majestats els Reis d’Orient. Acte seguit, inici de la cavalcada amb el següent recorregut: passeig Verdaguer, av. Montserrat, av. de Caresmar, c/ de la Soledat, pl. del Rei, c/ de Sant Jordi, rbla. del General Vives, rbla. de Sant Isidre, rbla. Nova, c/ de Sant Ferran i pl. Castells. Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P.

JORBA

Arribada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 19.30 h, a l’avinguda Canaletes.

MANRESA

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18 h. Inici del recorregut rodat: muralla de Sant Francesc, muralla Sant Domènec, carrer Àngel Guimerà, Passeig Pere III, plaça Onze de Setembre, plaça Bonavista, carretera de Vic i muralla del Carme. Recorregut a peu: plaça Sant Domènec, carrer del Born, plana de l’Om, carrer Sant Miquel i plaça Major. Organització: Agrupació Cultural del Bages i Ajuntament de Manresa.

Pessebre vivent i arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient -Dijous, de 18 a 19.15 h, al casal cívic i comunitari de la Font dels Capellans. Instal·lació d’un petit pessebre vivent per preparar la visita dels Reis Mags d’Orient. Visita dels tres Reis Mags d’ Orient per repartir presents als infants del barri. Organització: AVV Font dels Capellans.

Rei Ros -Dijous, a les 19.30 h, al local social de l’AVV Vic-Remei. Gaspar, el Rei Ros, repartirà regals als infants del barri. Més informació: vicremei@gmail.com o 93 874 75 99. Organització: AVV Vic-Remei.

Arribada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 20 h, al local social AVV Poble Nou. Recorregut: carrer del Bruc, carrer Barcelona, carrer Font i Quer, carrer Major, plaça Mossèn Vidal, carrer Sant Josep, plaça Bages, avinguda de les Bases de Manresa, carrer Flor de Lis i arribada al local veïnal. Inscripcions: del 2 al 5 de gener, de 10 a 13 h. Organització: AVV del Poble Nou.

Visita dels Reis Mags -Dijous, de 20 a 21 h, al local social de l’AVV Els Comtals. Des del local veïnal els Reis Mags es dirigiran a les llars dels infants del barri. Més informació: avelscondals@gmail.com. Organització: AVV Els Comtals. Col·laboració: pla de dinamització comunitària de la FAVM.

MARTORELL

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 17.30 h, arribada de Ses Majestats al Pont del Diable, on seran rebuts per les autoritats locals, el Patronat de la Cavalcada de reis i les nadales de la coral Ars Nova. Tot seguit passejada fins a la Casa de la Vila per saludar des del balcó de l’Ajuntament. Seguidament s’iniciarà la cavalcada pels carrers de Martorell fins a arribar, cap a les 21 h, a la rambla de les Bòbiles, on Ses Majestats recolliran les cartes infantils. Organització: Patronat Cavalcada de Reis.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient -Dijous, a les 18 h, a l’estació del cremallera, i després cavalcada pels carrers del poble.

MONTMAJOR

Missa i cavalcada de Reis -Dijous, a les 18 h.

NAVARCLES

Arribada dels Reis d’Orient -Dijous, rebuda amb fanalets a la plaça de la Vila. Els regals seran lliurats casa per casa i no a la plaça de la Vila.

NAVÀS

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 19 h, entrada per la carretera de Berga i acte a la plaça de l’església. Posteriorment recorregut per part dels Reis pels carrers del poble. Enguany s’iniciarà un nou recorregut que canviarà anualment per tal d’arribar a tothom. Ho organitza: Cavalcada de Reis.

ÒDENA

Cavalcada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 18.30 h, arribada amb les seves majestuoses carrosses reials. A les 19 h, al passeig Sant Miquel del nucli d’Òdena i el Pla. A les 20 h, al barri de Sant Pere.

OLESA DE MONTSERRAT

Arribada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 18 h, arribada de la cavalcada a la plaça Dr. Fleming. Organització: Ajuntament d’Olesa, departament de Festes.

OLVAN

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient -Dijous, a les 20 h.

PIERA

Cavalcada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 18 h, pels carrers centrals de la vila. Desfilada dels reis, patges i patgesses des de la carretera dels Hostalets de Pierola fins a l’ajuntament de Piera. En arribar a l’ajuntament, adoració dels Reis d’Orient al nen Jesús a la porta de l’ajuntament. Per a encàrrecs perquè els Reis portin el regals a casa, cal anar dimecres a la Nau de Cal Sanahuja a partir de les 19 h. Organització: Comissió dels Reis de Piera.

Arribada dels Reis d’Orient al Bedorc -Dijous, a les 21 h, a la plaça dels Arbres. Organitza: AV Bedorc.

LA POBLA DE CLARAMUNT

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18.30 h, arribada a l’estació de tren i cavalcada per diferents indrets del poble.

EL PONT DE VILOMARA

Cavalcada dels Reis Mags -Dijous, a les 18.30 h, pels carrers del municipi. Sortida des del pont Vell.

PUIGCERDÀ

Visita dels Reis Mags d’Orient -Dijous, a les 17 h, al local social de Vilallobent. A les 18.30 h, sortida de la cavalcada des de l’estació de Puigcerdà que recorrerà els carrers de la vila. Els Reis visitaran l’Ajuntament i l’església, on els infants podran lliurar les seves cartes i rebran un obsequi. Organització: Comissió de Festes.

PRULLANS

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 19 h. Seguidament, arribada dels Reis al local social Sant Esteve. Organització: regidoria de Festes de l’Ajuntament de Prullans.

ROCAFORT

Cavalcada dels Reis Mags -Dijous 5 de gener, a les 19.30 h. Organització: AAVV de Rocafort.

SALLENT

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient -Dijous, inici a les 18 h, al Pont Vell.

SANT FELIU SASSERRA

Arribada de Ses Majestats els Reis de l’Orient -Dijous, a les 18 h, arribada per la carretera d’Oristà. Organització: Comissió de Festes.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18.30 h, sortida des de l’avinguda de les Brucardes. Recorregut: av. de les Brucardes, plaça Alfred Figueras, carrer Sallent, carrer Balmes, avinguda Joan XXIII, carrer aquitecte Gaudí i Cobert de la Màquina del Batre. Hi haurà el final de festa amb la salutació dels nens als Reis, coca i queviures a la haima dels Reis.

ST. JOAN DE VILATORRADA

Cavalcada de Reis uAvui, a les 18 h, inici de l’espectacle de la cavalcada al Mas Llobet. Inici de la rua a les 18.30 h aproximadament. Parada a la plaça Major pels parlaments i l’entrega de claus als Reis. Final de la cavalcada al carrer del Pont, amb entrega de regals al local de la Verbena.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient -Dijous, a les 18 h. Recorregut: Masia del Calvet, plaça del Pi, carrer de Sant Salvador, carrer de la Llum, carrer Martí i Pol, carrer Santiago Rossinyol, avinguda de la Generalitat, carrer de la Creu, carrer de Dalt, carrer Marganell i pavelló municipal. Arribats al pavelló, es farà la rebuda de Ses Majestats, amb un espectacle pirotècnic, i tots infants podran parlar amb els Reis d’Orient, per explicar els seus desitjos. Al pavelló hi haurà servei de bar. Organització: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18.30 h. Organització: Comissió Cavalcada de Reis.

SANTA MARIA D’OLÓ

Arribada dels Reis d’Orient -Dijous, a les 18 h, a l’avinguda Manel Lopez, Ses Majestats aniran acompanyats de la batucada Batec Bages. El recorregut serà fins a dalt el poble on faran l’ofrena a l’església vella. Seguidament aniran cap al pavelló on es farà l’entrega de regals.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Arribada dels Reis d’Orient i cavalcada pel nucli urbà -Dijous, a les 18 h, al passeig Catalunya. Arribada en globus dels Reis de la il·lusió, Mel-cior, Gaspar i Baltasar. Rebuda institucional. Cavalcada i posterior lliurament de joguines pels domicilis. El tram de la cavalcada a la zona sud del Bulevard es realitzarà sense soroll, perquè el puguin gaudir les persones amb TEA.

Cavalcada Nucli Antic uDijous, a les 19.45 h, a l’ésglésia del poble. Arribada dels Reis de l’Orient al poble. Recorregut fins a l’església parroquial de Santa Margarida. Organització: comissió de Reis Nucli Antic.

SANTPEDOR

Cavalcada de Reis -Dijous, a les 18.30 h, arribada a la plaça de l’Església de Ses Majestats els Reis Mags, on rebran les claus del poble de mans de l’alcalde. El recorregut de la cavalcada serà pel carrer Ample, Santa Anna, plaça de la Font, Passeig, Muralla de Manresa, Timbaler del Bruch, Monjo, Bages, Verge de Juncadella, Roger del Flor i fins arribar a Cal Llovet, on es farà el lliurament dels regals. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament de Santpedor.

LA SEU D’URGELL

Benvinguda del Sr. Pipa - Dijous, de 18.30 a les 20 h, arribada al parc del Segre. Ses Majestats els Reis d’Orient tornaran a arribar amb ràfting al parc del Segre, després recorregut pel municipi de la cavalcada de Reis i recepció de cartes a la sala Sant Domènec.

SOLSONA

Arribada dels Reis d’Orient - Dijous, a les 18.30 h. L’arribada serà per l’avinguda del Cardenal Tarancón (al costat de l’escola Setelsis). Organització: Ajuntament de Solsona (regidories d’Educació i Cultura) i Comissió de Reis. Col·laboració: Esplai Riallera, Agrupament Escolta Pare Claret, Orquestra Patinfanjàs, Tatrau Escola de Teatre, Centre d’Excursionista del Solsonès, Escola de Dansa de JosefinaComas, Amisol, Escola Arrels, escola Setelsis, escola El Vinyet, Fundació Volem Feina i persones a títol individual.

SÚRIA

Cavalcada de Reis - Dijous, a les 18 h, pas del seguici dels Reis d’Orient pel centre urbà i recepció als infants de la vila. Organització: Ajuntament de Súria.

VECIANA

Reis Mags d’Orient -Dijous, a partir de les 17 h, recorreran les cases de totes les famílies de Veciana que ho desitgin.

VILANOVA DEL CAMÍ

Recepció dels Reis d’Orient - Dijous, a les 18.30 h, a la plaça del Mercat.

VIVER I SERRATEIX

Cavalcada de Reis - Dijous, a les 19 h, a la plaça del monestir de Santa Maria de Serrateix.