Un dels monitors més veterans de l’estació de la Molina, Eduard Marquer, parla sobre l’estat de les pistes i la feina de l’escola d’esquí.

Com han funcionat les classes d’esquí durant les festes de Nadal?

L’afluència d’esquiadors a les pistes ha baixat una mica per la manca de neu, però a l’escola hem continuat treballant amb normalitat, amb la presència de moltes famílies que, malgrat l’estat de la neu, s’han animat a esquiar.

Pel que fa a la neu, aquesta és una de les temporades més desfavorables que recorda?

Al llarg dels meus vint-i-cinc anys d’experiència, he viscut molts hiverns dolents, però és cert que aquest és especialment desfavorable, ja que a la manca de neu se li afegeix la temperatura alta per l’època, que dificulta la producció de neu artificial i transforma l’existent a la pista.

Davant de les condicions actuals, com encara els pròxims mesos?

Necessitem fred per salvar la temporada. Si les temperatures baixen, amb dos dies podem recuperar l’estació amb la producció de neu. Confio poder veure oberta la pista Barcelona, que s’ha recuperat aquest any, però encara no s’ha pogut estrenar.