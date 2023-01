Les estacions resisteixen malgrat la falta de neu i les altes temperatures

El sector de l'esquí s'acomiada d'una campanya de Nadal que s'ha vist condicionada per la manca de neu i les altes temperatures. La majoria d'estacions encara han de fer el balanç de l'afluència d'esquiadors, però constaten que la xifra és inferior respecte a l'any passat a causa de les condicions meteorològiques adverses. No obstant això, posen de manifest que continuen treballant per retenir la neu existent a la pista i confien en l'arribada de noves borrasques i en un descens de les temperatures per tal de poder produir neu artificial.

A les estacions situades a les comarques de l'àrea de Regió7 la situació és variable en funció de la situació geogràfica. En el cas de les estacions cerdanes, Masella manté oberts uns 49 quilòmetres, que representen el 70% del domini esquiable, mentre que la Molina treballa amb un 40% de les pistes obertes. Pel que fa al Port del Comte, al Solsonès, fins ara, tenien disponibles la zona de debutants i la de trineus i tubbies, però ahir l'estació es va haver de tancar davant les pluges registrades en les últimes hores.

"Està sent una temporada molt difícil d'arrencar", destaca el director del Port del Comte, Albert Estella, que explica que ara els esforços se centren a retenir la poca neu que va caure al mes de novembre, tenint en compte que "les altes temperatures per l'època no ens han permès engegar els canons de neu". Estella afirma que, d'ençà que es va obrir l'estació, "hem viscut hiverns de tots colors", però remarca que "el temps cada vegada és més variable i costa més que el termòmetre se situï sota zero".

En la mateixa línia s'expressa la responsable comercial de la Molina, Marta Viver, que apunta que l'any passat l'estació estava coberta de blanc per Nadal, mentre que enguany la neu pràcticament no ha fet acte de presència. En aquest sentit, recalca la importància que les estacions inverteixin en la maquinària necessària per a optimitzar la neu present a les pistes quan el cel no anuncia nevades. De cara les pròximes setmanes, els responsables de les estacions es mostren optimistes davant la previsió de l'entrada d'aires freds. "L'objectiu és produir neu per tal de reforçar els eixos bàsics de l’estació i treballar per ampliar el nombre de pistes obertes", indica el responsable de Comunicació de Masella, Ramon Boter.

Les activitats a la neu continuen

Malgrat l'escassa presència de neu, les estacions asseguren que han continuat treballant principalment amb la presència d'un públic familiar que ha aprofitat per gaudir d'uns dies a la muntanya durant les festes nadalenques. Per exemple, en el cas de la Molina, Viver comenta que les classes de monitoratge s'han dut a terme amb normalitat i, durant les pròximes setmanes, esperen un alt volum de grups escolars que acudiran a l'estació per aprendre dels esports d'hivern.

Alhora, també posa en relleu que s'ha mantingut el calendari de curses i competicions previst, així com la baixada de torxes per rebre els Reis Mags, una activitat que també es va celebrar al Port del Comte, on és tradició donar la benvinguda a Ses Majestats sobre la neu. "Per a nosaltres, és important continuar oferint activitats a les pistes", destaca Estella, que afegeix que aquests dies han obert el telecadira del Querol per possibilitar circuits de raquetes, una oferta que s'ha fet popular especialment els dies de bon temps.

Amb tot, els responsables de les estacions tenen l'esperança que el temps capgiri i el blanc torni a predominar sobre les pistes. "La temporada ha començat fluixa i ara estarem pendents del cel per mirar si la podem salvar", apunta Estella, que també ressalta la importància de l'entrada del fred per produir neu. "Hem viscut hiverns amb poca neu com aquests, però, normalment a la primavera s'arregla, de forma que confiem que aquest any les condicions també millorin en els pròxims mesos".