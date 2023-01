El Servei Meteorològic de Catalunya informa d'un canvi en la tendència de les últimes setmanes, que donarà lloc a un notable descens tèrmic, a nevades al Pirineu i Prepirineu i a una entrada de vent fort de component oest i nord. Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que, de cara als pròxims dies, una extensa zona depressionària abraçarà bona part d'Europa occidental, mentre que l'anticicló es desplaçarà cap a l'Atlàntic. Aquesta configuració permetrà l'entrada de vent del nord i oest i afavorirà l'arribada d'una glopada d'aire fred a tots els nivells.

Aquest episodi fred podrà allargar-se com a mínim fins dissabte 21 de gener, quan la temperatura ja començarà a recuperar-se fins assolir els valors propis per l'època de l'any. Així, durant la segona meitat de la setmana vinent la temperatura baixarà entre 5 i 10 graus respecte l'actual, i hi haurà glaçades fortes al Pirineu, entre febles i moderades a l'interior i no se'n descarten de puntuals al litoral.

Pel què fa a precipitació, la predicció indica que diumenge 15 hi haurà ruixats al nord-est de Catalunya, localment acompanyats de calamarsa, i s'iniciaran les primeres nevades febles i intermitents al Pirineu Occidental, amb una cota que baixarà fins als 1200 metres. Dilluns la nevada al Pirineu es reactivarà, i amb el pas de les hores es farà més continuada i també afectarà zones del Prepirineu i d'altres punts del quadrant nord-oest. També es podran repetir algunes precipitacions al nord-est de Catalunya. La cota ja baixarà fins als 800 metres aproximadament, i puntualment podria caure fins als 600 o localment per sota a primera hora.

Dimarts seguirà nevant a totes les cotes del Pirineu i es podrien produir algunes precipitacions més locals a punts de la Depressió Central, del prelitoral i del Port, amb una cota de neu que es situaria entre 600 i 800 metres. Dimecres la nevada del Pirineu anirà afluixant i restringint-se al vessant nord, alhora que es podrien reproduir alguns nous ruixats al quadrant nord-est, localment acompanyats de calamarsa i amb una cota de neu al voltant dels 600 metres. A partir de dijous ja només quedarien nevades intermitents al vessant nord del Pirineu. En tot l'episodi es podrien acumular entre 20 i 50 cm de neu a les cotes mitjanes i altes del Pirineu.

A banda, entre dilluns i dimarts es preveu un reforçament del vent de component oest i nord que donarà lloc a una ventada extensa a Catalunya, que sobretot afectarà la meitat sud del país i les zones de muntanya. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de Situació Meteorològica de Perill per vent per dilluns 16 i dimarts 17 de gener. Aquesta situació també podrà alterar l'estat de la mar a la costa.