El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2023, presentat aquest migdia per la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, preveu una inversió de 114,62 milions d’euros a les comarques de la Catalunya Central, dels quals 91,89 milions són per a les comarques de l'àmbit de Regió7 (Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i l'Alta Anoia) i els 22,73 milions restants són per a Osona. Els 38,5 milions previstos per a la millora de la C-55 no formen part d'aquest llistat.

Entre els grans projectes hi ha 19,6 milions per al nou col·lector de salmorres de Cardona a Castellgalí; 4,5 per a les primeres obres de la construcció de la delegació del Govern a Manresa (primer lot d'una inversió total de 25,5 milions del 2023 al 2025), 9,4 milions per a millores en la xarxa ferroviària, 4 milions per a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i 3,7 milions per a l'Hospital de Berga. La Generalitat matisa que dels 114,3 milions, 100,1 seran d'inversió real (un 37,5% més que a l’any 2022); 13,8 milions d’euros en transferències de capital destinades a finançar obres i 0,3 milions d’euros provinents de romanents d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya – INFRACAT. Aquesta xifra total suposa un 33,6% més que l’any 2022. Inversió al Bages: 74,19 milions d'euros Nou col·lector de Salmorres de la conca del Llobregat en els trams Cardona-Castellgalí, Castellgalí – Abrera i tram final El Prat de Llobregat 19,6M€ Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, a Manresa: 4,5M€ (total pluriennal 2023-2026: 25,5M€) Actuacions vàries a les línies de ferrocarrils metropolitanes: 9,4M€ Conservació de carreteres: 8,1M€ Inversions en educació: Ampliació Escola Pompeu Fabra per a un institut escola, El Pont de Vilomara i Rocafort: 4M€ Obres de rehabilitació i ampliació Escola Agrupació Sant Jordi, Fonollosa: 1,4M€ Nova construcció Escola La Serreta, Santpedor: 0,9M€ Nova construcció Escola Pla del Puig, Sant Fruitós de Bages: 0,3M€ Inversions en Salut: Remodelació de l’Hospital Sant Joan de Déu, Manresa: 4M€ Inversions al CAP de Sant Fruitós de Bages: 0,3M€ Compra de material ferroviari per valor de 3,7M€ Inversió al Berguedà: 8,88 milions d'euros Inversions a l’Hospital Sant Bernabé, Berga: 3,7M€ Conservació de carreteres: 2,1M€ Inversions a la fàbrica i Museu del Ciment, Castellar de n’Hug, per a millora de la visita i consolidació: 0,8M€ Renovació i millora dels desguassos de fons de la Presa de la Baells, Cercs: 0,6M€ Inversions al Solsonès: 5,83 milions Conservació de carreteres: 1,4M€ Redacció del projecte constructiu per a rehabilitació, de la xarxa de drenatge, reinjecció de juntes i millora de l’auscultació a la Llosa del Cavall, Navès: 1,1M€ Condicionament del vial a la B-300, Pinós: 0,6M€ Rehabilitació i millora dels accessos a la Presa de Sant Ponç, Clariana de Cardener: 0,6M€ Desplegament de la xarxa troncal de fibra òptica entre Solsona i la Seu d’Urgell: 0,2M€ Inversions al Moianès: 2,63 milions d'euros Condicionament de la C-59 entre Sant Feliu de Codines i Moià: 1,4M€ Nova construcció de l’Escola La Popa, Castellcir: 0,9M€ Sanejament i depuració del nucli de Santa Maria d’Oló i el raval de Santa Eulàlia: 0,2M€ (total bienni 2023-2024: 2M€) Inversions a l'Alta Anoia: 36.000 euros