El Moianès és la darrera comarca que es va crear a Catalunya, l’any 2015

La darrera comarca que es va crear oficialment a Catalunya, la 42a, va ser el Moianès. Deprés de 27 anys sense constituir-ne cap de nova, el Parlament va aprovar fa vuit anys la creació del Moianès, integrat per 10 municipis i 13.000 habitants. Moià és la capital i els altres municipis que formen la comarca són: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló.

El 15 d’abril del 2015 el ple del Parlament va aprovar el projecte de llei de creació del Moianès. Després de cinc anys de batalla, el territori esdevenia formalment comarca, tot i que en aquell moment encara quedava un llarg camí per recórrer per fer-la efectiva des del punt de vista administratiu. Tres setmanes abans, els veïns de tots deu municipis havien donat un «sí» rotund a la creació de la nova comarca en el procés participatiu celebrat el 22 de març d’aquell any, que va tenir una participació del 47% i un suport de més del 80%.

El Consell Comarcal del Moianès es va constituir el juliol del 2015, amb l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, com a primer president de l’ens.