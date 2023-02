El reconeixement de l’Alta Segarra, una reivindicació dels alcaldes de la zona

Calaf fa anys que demana a la Generalitat la creació de la comarca de l’Alta Segarra. «Aquesta és la nostra voluntat i la dels alcaldes de la zona», exposa l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, que lamenta la manca de voluntat i predisposició del Govern «per estudiar i respondre a les necessitats dels municipis de l’Alta Segarra. De moment, l’instrument que té el territori és la Mancomunitat de l’Alta Segarra, integrada per vuit municipis i que permet gestionar algunes necessitats. Però volen anar més enllà per donar més serveis i ser més eficaços», apunta.

L’alcalde de Calaf defensa que volen ser comarca en un règim de comarques «que s’assemblin més en funcions a una mancomunitat que no pas al model actual que tenim». Caldria estudiar-ho, diu, i torna a reclamar a la Generalitat que se’ls escolti : «Nosaltres tenim un full en blanc perquè ens diguin com resolem la nostra situació, ja que a la zona hi ha municipis que som d’una vegueria, la Catalunya central, però d’una comarca, l’Anoia, que està vinculada a una altra vegueria, el Penedès. Sempre hem demanat a la Generalitat una solució».