Un grup de recerca de l’ICS Catalunya Central ha publicat un estudi a la prestigiosa revista BMC Medical Education, en el qual es demostra que l’ús de realitat virtual millora els coneixements adquirits pels alumnes després de realitzar una formació en suport vital bàsic. És el primer cop que s’avalua de forma estadística l’eficàcia d’aquesta eina com a metodologia docent en tècniques de reanimació cardiopulmonar (RCP) i ús del desfibril·lador extern automatitzat (DEA) a tot l’Estat.

Un total de 131 professionals d’atenció primària han participat en aquest estudi, desenvolupat a la Catalunya Central entre els anys 2021 i 2022, que conclou que la realitat virtual permet consolidar els coneixements adquirits de forma més immediata i eficaç que les metodologies docents tradicionals, com són l’ús de maniquins de simulació i desfibril·ladors de pràctiques. L’alumnat que va utilitzar la realitat virtual va treure una nota superior en el test de coneixements posterior a la formació, amb una diferència estadísticament significativa.

Un cop avaluats els resultats també s’ha vist que els coneixements adquirits disminueixen de forma important al cap de sis mesos. «Això és degut al fet que es tracta d’una tècnica, la del suport vital bàsic, difícil de consolidar a llarg termini si no es posa en pràctica habitualment. Per aquest motiu, des de l’ICS apostem per fer una formació de reforç de forma periòdica en suport vital als nostres professionals, la qual repercutirà en una millor atenció a la ciutadania», explica Màrius Fígols, responsable de Formació de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat Catalunya Central.

La realitat virtual es va implantar com a metodologia docent a l’ICS Catalunya Central a l’inici de 2021, fet que va permetre reforçar i facilitar la formació de professionals en plena pandèmia. S’utilitza per formar professionals en suport vital bàsic i enguany també s’iniciarà formació en matèria de riscos laborals (per exemple, en extinció d’incendis o ergonomia, entre d’altres). Aquest any s’ha previst l’adquisició de nou equipament gràcies a l’acord entre l’ICS i les empreses Ludus i Telefónica, responsables de la tecnologia de realitat virtual utilitzada en la formació de professionals sanitaris.