La Generalitat de Catalunya ha ampliat les restriccions a causa de la sequera extrema que pateix el territori català. Es tracta del període més llarg sense pluges des de principis del segle XX. Les mesures, que entraran en vigor dijous 2 de març, impliquen 224 municipis, 35 dels quals es troben a les comarques de l'àmbit del Regió7, que junts suposen prop de 6 milions d’habitants, el 80% de la població.

MUNICIPIS AFECTATS DE LA REGIÓ CENTRAL

Els municipis de les comarques de la regió central que es veuran afectats per les noves mesures són els següents:

Del Bages, els municipis que entren en excepcionalitat són Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Fonollosa, Manresa, Navarcles, Navàs, Rajadell, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Súria i el Pont de Vilomara i Rocafort.

Al Berguedà, els municipis afectats per les noves mesures són l'Espunyola, Montclar, Montmajor, Puig-reig i Viver i Serrateix.

Set municipis del Solsonès hauran d'aplicar restriccions. Aquests són: Clariana de Cardener, Navès, Olius, Pinós, Riner, Solsona.

De l'Anoia, hi ha quatre municipis afectats: El Bruc, Els Hostalets de Pierola, Masquefa i Piera.

Del Moianès, la Cerdanya i l'Alt Urgell, no n'hi ha cap.

LES RESTRICCIONS

La mesura implica limitar el consum d’aigua per persona a 230 litres per dia (la mitjana són 117), tot i que no hi haurà controls a cada casa per garantir que no se sobrepassa aquest límit.

Més enllà dels canvis d’hàbits que busquen també aquestes mesures (com evitar els banys o les dutxes llargues), sí que hi ha prohibicions concretes. Per exemple, les persones que tinguin piscina no podran omplir-la i els agricultors passen a tenir limitat el consum d’aigua al 40% (abans era del 15%). La restricció en la indústria arriba al 15% (fins ara era del 5).

PER QUÈ S'APLIQUEN AQUESTES MESURES?

La decisió s’ha pres a causa de com estan les conques internes que proveeixen Barcelona, Girona i múltiples municipis a tot Catalunya, només estan a un 28% de la seva capacitat. Però l’alerta no només serveix per combatre contra l’excessiu ús d’aigua per posar remei a la sequera, sinó que també implica una conscienciació als habitants sobre la quantitat d’aigua que gastem al dia a petites accions.