Francesc Baltasar, que va ser conseller de Medi Ambient per ICV durant la greu sequera que hi va haver a Catalunya l’any 2008, va demanar a la Moreneta que fes ploure per tal de revertir la situació que patia el país.

Baltasar, antic dirigent comunista i obertament declarat agnòstic, va encomanar-se a la Mare de Déu de Montserrat aprofitant la seva presència al monestir pel funeral de l’exabat Cassià Maria Just. «Saps que sóc agnòstic, però si pots fer-hi alguna cosa, fes-la», va dir-li el llavors conseller de Medi Ambient a la Moreneta. La petició de Baltasar es va fer durant l’episodi més extrem de la sequera i envoltat de crítiques per la seva gestió de la situació. Però uns dos mesos després van començar a arribar les pluges que van permetre millorar la situació fins que es va donar per tancat l’episodi de sequera.