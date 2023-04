Avui, 6 d'abril, se celebra aquesta festivitat gràcies a la iniciativa entre la Secretaria General d'Esport i Activitat Física i l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'objectiu d'aquest dia és promoure l'activitat física i el benestar emocional.

Cada vegada hi ha més consciència que entre la ment i el cos hi ha una relació molt estreta i, si un d'aquests dos pilars cau, l'altre segurament també ho farà. Per això és molt important tenir uns bons hàbits alimentaris i esportius.

"Gaudeix la vida, posa't en marxa" el lema d'aquesta edició 2023

Una vida sedentària i una mala alimentació poden marcar l'inici cap a una malaltia cardiovascular. La prevenció a través de l'alimentació i l'esport són clau, ja que, a Occident la tassa de morts per aquesta malaltia és molt elevada.

Des de diverses poblacions de la Catalunya Central es vol aconseguir promoure aquest dia a través de diverses activitats. A Navàs-Balsareny i a la Llacuna la setmana passada es van celebrar diverses caminades populars, aquesta mateixa setmana, a Roda de Ter i a Santa Margarida de Montbui també s'han dut a terme diverses activitats on es fomenten les caminades populars, amb la col·laboració dels ajuntaments i dels centres d'atenció primària.

Avui mateix, a Santa Coloma de Queralt s'ha fet una caminada popular i una sessió de ioga durant el matí. I a Vic s'ha fet una exposició de dibuixos de quatre escoles amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. Aquests dibuixos estaran exposats al Centre Cívic Joan Triadú durant uns 15 dies.

La setmana vinent, més activitats pel Dia Mundial de l'Activitat Física

El dia 13 d'abril a Sant Vicenç de Castellet s'anirà als parcs de salut i es farà una activitat, a Manresa es farà una caminada de 5 km des de La Salle fins al Parc de l'Agulla, a les 9:30 h. L'endemà de 9:30 a 13:30 h a la plaça Sant Domènec hi haurà un munt de tallers per promocionar un estil de vida saludable.

Capellades, Sant Joan de Vilatorrada, la Pobla de Claramunt i Igualada, també comptem amb diverses activitats per les pròximes setmanes. És important consultar els centres d'atenció primària on se'ns facilitaran les dates exactes i les activitats que es duran a terme a cada municipi.

L'OMS recomana fer un mínim d'entre 150 i 300 minuts d'activitat física d'intensitat moderada a la setmana, per a persones adultes i gent gran. Els més joves han de fer cada dia uns 60 minuts, mínim d'activitat moderada-vigorosa. Que l'esport no s'aturi!