Una trentena de famílies refugiades i immigrants amb papers s'han instal·lat en pobles de menys de 500 habitants catalans atretes per l'oferta d'ocupació i habitatge promoguda per l'Associació de Micropobles de Catalunya i la Generalitat per lluitar contra la despoblació. Entre els municipis que han acollit persones, hi ha Veciana i Pujalt, a l'Anoia, i Vilada, al Berguedà.

La proposta forma part del programa "Oportunitat 500", que va començar com a prova pilot el mes de setembre passat i que està previst que s'acabi aquest octubre, ha dit a EEFE el president de l'Associació de Micropobles i l'alcalde de Torrebesses (Segrià), Mario Urrea. Per fer-ho, el programa compta amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la conselleria d'Igualtat i Feminismes i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. El SOC destina a Oportunitat 500 més de 865.000 euros ja que paga 19.434 euros bruts anuals per cada treballador; els ajuntaments són els que faciliten l'habitatge i la resta d'entitats fan un acompanyament a les famílies per ajudar a integrar-les en el poble. "La idea és que s'acabin adaptant i visquin amb nosaltres per ajudar a la repoblació", ha reconegut Mario Urrea. Per tal de contribuir a l'acomodació de les famílies a les petites localitats, també cinc tècnics finançats pel SOC s'encarreguen d'acompanyar i orientar els beneficiaris del programa. Les famílies que s'han instal·lat majoritàriament procedeixen d'Ucraïna, Síria, Veneçuela, l'Afganistan i l'Equador i en total sumen unes 90 persones, la meitat adults i l'altra nens i nenes, ha dit Mario Urrea. A banda de Veciana, Pujalt i Vilada, participen en el programa un total de 23 pobles més que estan situats sobretot a la província de Lleida i al Pirineu. Aquests són Almatret, Llardecans, Torrebesses, Torreserona, Aspa, Baix Pallars (Pallars Sobirà), Farrera, Tírvia, Talarn, (Pallars Jussà), Conca de Dalt, Bellaguarda (Garrigues), la Sentiu de Sió (Noguera) i Ciutadilla (Urgell). Entre els municipis participants de la província de Tarragona hi ha Senan (Conca de Barberà), Vilanova de Prades, les Piles, Blancafort, els Garidells (Alt Camp), la Torre de Fontaubella (Priorat), Ulldemolins i Freginals (Montsià). També s'hi han desplaçat a Ordis (Alt Empordà), a la província de Girona.