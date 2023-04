Covid persistent: tres casos de la Catalunya central en primera persona

Actualment, hi ha 1.355 persones diagnosticades de covid persistent a les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès. Osona i el Solsonès, segons dades de l'ICS Catalunya Central. D’aquestes, prop d’un miler (en concret 986), reben un seguiment directe des de l’atenció primària, i les 369 restants reben atenció hospitalària. Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès acumulen gairebé la meitat dels pacients diagnosticats (511 entre les quatre comarques), mentre que a l’Anoia en són 384, i a Osona 218. Regió7 ha parlat amb tres pacients amb covid persistent per saber com viuen el dia a dia amb el llegat de la pandèmia.

Esperanza Prieto: "Era instructora en un gimnàs i ara no puc saltar"

Esperanza Prieto, de 45 anys i veïna d'Igualada, sospita que va passar la covid just abans del confinament general del març del 2020. Aleshores pensava que era una grip però l’evidència de la covid s’hauria acabat confirmant després d’estar tot un mes «molt malament» a casa, «sense gust ni olfacte i m’ofegava. És com si m’hagués passat un camió per sobre». Recorda que «tenia febre, no menjava i vaig arribar a perdre deu quilos». I a partir d’aquí explica que arrossega un dolor de cames «bestial», tot i que li ha anat disminuint. Ha tingut recaigudes, de manera que s’ha reincorporat dues vegades a la feina però ha hagut de tornar a agafar la baixa, i continua sentint-se fatigada. Diu que amb covid persistent «tenim una energia i quan s’acaba ja no en tens més».

Núria Vila: "No sóc la que era abans ni ho seré, però no em resigno"

Núria Vila és de Manresa i té 55 anys. L’abril del 2021 va agafar la covid i va estar 16 dies ingressada. Tot i que no va arribar a estar a l’UCI, «vaig desenvolupar una pneumònia, vaig perdre el gust i l’olfacte, i vaig estar a 40 de febre durant 5 dies que ni tan sols recordo». Assegura que va estar «molt ben atesa», i tanmateix «no sóc conscient de com de malament vaig estar fins que després hi penses».

Ivan Latorre: "Gràcies a aquest estudi he descobert que tinc apnea"

Molta fatiga, fins al punt que «hi ha dies que em trobo cansat com si hagués fet dues maratons seguides». És la principal seqüela que li ha quedat a Iván Latorre, de 42 anys i de Sant Vicenç de Castellet de la darrera covid que va passar ara fa un any. Ja n’havia patit una altra anteriorment, però només amb algunes dècimes de febre, i en canvi, amb aquesta segona «vaig estar una setmana amb molta febre, sense poder-me aixecar del llit i ni tan sols m’entrava el menjar». Fa manteniment elèctric, però des d’aleshores que no ha tornat a treballar.

Els pacients reben una atenció continuada

A l’atenció primària les persones diagnosticades amb síndrome covid persistent reben un seguiment amb proves complementàries per veure quina és la seva evolució, i el mateix passa als hospitals de Sant Joan de Déu de Manresa, Igualada i Vic, on hi ha circuits de derivació definits i unitats específiques d’atenció als pacients.

A través de la seva unitat de recerca, l’ICS Catalunya Central ha implementat un programa pioner adreçat a persones amb covid persistent que utilitza la intel·ligència artificial per orientar-los des de l’atenció primària amb un pla personalitzat segons les necessitats i la situació de cadascú.