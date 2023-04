La nova generació dels dolços

Hi ha alternatives al mercat dels aliments convencionals perquè la població tingui accés a productes lliures d’al·lèrgens. Els que pateixen de celiaquia, d’intoleràncies de diversos tipus, d’al·lèrgies o de diabetis, per exemple, troben productes adequats. Però hi ha elaboradors que són més petits i que també han d’oferir productes per a aquesta població. Regió7 s’ha preguntat com s’ho fan els pastissers

Pastisseries, la necessitat de fer arribar petits plaers a tothom

La dificultat de trobar productes sense al·lèrgens a les pastisseries és habitual. Els obradors de tota la vida s’han vist obligats a incorporar al seu catàleg productes que fa anys no tenien a les neveres ni aparadors. Les tendències de salut i els problemes alimentaris de la població han portat canvis als obradors per adequar-se a les noves demandes. A la pastisseria, la innovació ja és constant, però calia també adaptar-se a les necessitats actuals de la salut.

La pastisseria és un món ampli, tant en productes com en preus. I si no hi ha un accés tan sovintejat per qüestions econòmiques, hi pot ser més esporàdic, però és un món amb una alta demanda. Ara, parlant amb els pastissers, admeten aquesta creixent demanda de pastisseria per a diverses intoleràncies, al·lèrgies o necessitats de dieta.

Aquest col·lectiu, que inclou gent celíaca, diabètica, intolerant o al·lèrgica a certs aliments, ha generat una nova demanda en el món pastisser. «En els darrers anys hi ha hagut un increment d’intoleràncies que dificulta a aquestes persones trobar productes a les pastisseries», exposa la nutricionista i dietista Sílvia Gutiérrez, especialitzada en alimentació infantil. Per exemple, als menjadors escolars cada vegada hi ha més escoles que demanen menús adaptats per a intoleràncies i al·lèrgies. «La celiaquia i la sensibilitat al gluten són les més complicades, ja que les pastisseries han de ser especialitzades o bé tenir un obrador estèril per poder oferir productes lliures d’al·lèrgens», exposa Gutiérrez.

Aquest és el cas de la jove odenca Vinyet Aguilera, que és celíaca de naixement. Mai ha tingut l’oportunitat de tastar un pastís convencional perquè la celiaquia és una malaltia digestiva que afecta els intestins, i la solució és eliminar tots els productes que contenen gluten. «No m’agraden gaire els dolços, però si puntualment en menjo, els compro a la botiga d’especialitat celíaca d’Igualada, a Delícies sense gluten, que és la meva pastisseria de confiança». La jove explica que aquestes pastisseries són relativament noves i fins fa poc més d’un parell d’anys costaven de trobar. «Els pocs productes que hi ha al supermercat són dolents, cars, molt industrials, i hi ha molt poca varietat», argumenta la jove.

En dinars familiars, en el cas que les postres siguin de pastisseria, qui prepara el dinar sempre pensa en la Vinyet, perquè fa vint-i-tres anys que és celíaca, i li solen comprar algun pastís individual sense gluten. «Sempre hi ha l’opció de menjar una fruita», somriu l’odenca.

Patir celiaquia és més dur que patir una intolerància. Les intoleràncies poden ser més lleus o més severes, tenen un grau. En canvi, la celiaquia és una malaltia crònica amb una intolerància permanent al gluten. Si s’ingereix gluten, les conseqüències són pitjors que a una intolerància, per això s’ha d’eliminar completament de la dieta.

Les pastisseries tradicionals de tota la vida no poden oferir productes per a celíacs si no tenen un obrador especialitzat. Per això, han aparegut pastisseries especialitzades únicament per a celíacs, com comentava l’odenca. Els pastissers intenten, però, arribar a tots els mercats.