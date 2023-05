"Avui és un dia important. Es desencalla un tema de fa anys i ser comarca ens donarà un tracte més proper. Però tenim un sentiment a mitges perquè no hi som tots". Així s'expressava l'alcalde d'Oristà i president del Consorci, Marc Sucarrats, abans de marxar cap al Parlament per presenciar el debat i votació en lectura única del projecte de llei de creació del Lluçanès. Per Sucarrats, encara "hi ha esperança". "Se'ns gira feina per muntar bé el Consell Comarcal i intentar integrar els que falten". Menys Sant Feliu Sasserra, que va accedir a sumar-se a la mancomunitat que s'ha de convertir en l'òrgan transitori fins la creació del nou Consell, la resta – Sant Boi, Sant Agustí, Sant Bartomeu i Merlès- ja han dit que no en volen formar part.

Els aplaudiments en seu parlamentària després de l'aprovació de la comarca del Lluçanès contrastaven a primera hora amb el silenci que regnava davant de la seu del Consorci del Lluçanès, que només s'ha trencat de tant en tant pels ocells i per la conversa tranquil·la dels alcaldes que anaven arribant per marxar tots junts.

Ramon Casals, alcalde històric de Perafita que ja plega després de quatre legislatures al capdavant del consistori, feia memòria per recordar com han calgut més de 50 reunions per aconseguir la comarca. "És una molt bona notícia pel Lluçanès perquè passem a ser una comarca oficialment reconeguda", ha destacat. "Hem lluitat durant molts anys i hi havia hagut moments en què costava de creure que tiraria endavant", ha admès. "A Osona no ens han tractat pas malament, però amb la nova comarca tindrem un tracte més proper", ha explicat després d'enumerar una llista de punts que els diferencia d'Osona com per exemple el tipus d'indústria o la dimensió de la població.

Tot i la satisfacció manifesta, n'hi ha d'altres que entomen el moment com un punt d'inflexió. "Això no s'acaba aquí", ha dit Marc Sucarrats, alcalde d'Oristà i president del Consorci del Lluçanès. "Estic content a mitges, per mi hi hauríem de ser tots". "Hem pogut desencallar el tema i content per això, però descontent per no ser-hi tots", ha remarcat.

De la seva banda, l'alcaldessa d'Alpens i delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, ha destacat que malgrat no es creï directament un nou Consell Comarcal, la comarca tindrà finançament propi amb la mancomunitat, "cosa que ara el Consorci no té". "Això ens permetrà poder gestionar els serveis des de la proximitat del territori i prenent les decisions des d'aquí", ha afegit.

L'esperança de sumar els del 'no'

En la votació del 2015 els resultats van deixar un panorama de difícil que gestió que, situava la creació de la comarca a un altre ritme si es compara amb la creació del Moianès, per exemple. Vuit municipis van votar a favor, però els pobles amb nom de sant – Sant Boi de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès- ho van fer en contra.

Només Sant Feliu ha optat per entrar a la mancomunitat – l'òrgan transitori que s'acaba de crear- i més endavant, quan vegin com funciona la nova realitat comarcal, ja decidiran en una nova votació si volen ser-hi. Els quatre restants, per ple, han votat que no volen formar-ne part.

Per Josep Pujol, alcalde de Sant Agustí, la creació de la comarca "no té gaire sentit" perquè "igualment s'haurà d'anar a buscar els serveis a altres comarques, com el de les escombraries". "No és rentable", ha conclòs. A més, segons ha explicat, "hi ha massa administracions" i, precisament, caldria eliminar-ne i fer que les gestions i la comunicació "sigui més fàcil per poder treballar". "No podem pas dir que sí si ha sortit que no", ha assenyalat en referència a l'entrada a la mancomunitat. "Aquí clarament hi havia aquest sentiment del no", ha afegit.

Alguns pagesos i ramaders veuen la nova comarca com l'oportunitat d'acostar els serveis

Josep Salvans és un pastor jubilat que tothom coneix pel sobrenom de Cuca i també és membre de la Plataforma Lluçanès és Comarca. "Si les coses que ens afecten les decidim des del territori sempre anirem més bé", ha destacat. No és que no se sentís ben representat per Osona: "Però clar, sempre som els petits i ara serà diferent", ha assenyalat.

En el mateix sentit s'ha expressat Abel Peraire, ramader de Prats de Lluçanès. "Els pobles del 'no' tard o d'hora acabaran veient que la gestió directa del territori és molt més positiva que haver d'anar a picar la porta a llocs més grans", ha apuntat. "Competir per uns recursos amb la Plana de Vic no hi tenim res a fer, en canvi, entre nosaltres la gestió pot ser molt més directa", ha sentenciat.