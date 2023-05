El Lluçanès ja consta com a comarca en els mapes oficials de Catalunya

El Lluçanès ja consta com a nova comarca als mapes oficials. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és l’organisme encarregat d’elaborar la cartografia del país, ha fet pública aquest divendres l’edició digital de la reconfiguració del mapa municipal i comarcal de Catalunya després que dimecres culminés l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la nova demarcació, que s’incorpora com la número 43.

A través del compte de twitter de l’Institut es pot accedir a un enllaç que facilita una versió descarregable en format pdf del nou mapa, ja amb el Lluçanès definit entre els Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Ripollès, comarques amb les que limita.

Apareix ja (en majúscula) Prats de Lluçanès com a nova capital i hi consta una nota que informa que resta pendent la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de la Llei de creació de la nova comarca, que serà l’últim pas en l’oficialització, tot i que aquesta ja és un fet. Un de més visible encara que s’ha de materialitzar en els propers mesos serà la instal·lació dels panells que anunciaran el canvi de comarca (amb fons verd i lletres blanques) a les vies que hi donen accés. Com a curiositat, també apareix ja a la viquipèdia actualitzada com a comarca oficial i hi consta la seva aprovació aquest 3 de maig del 2023.

Tal i com ja va informar Regió7, aquest dimecres el Parlament va aprovar definitivament el Projecte de llei al que el Govern de la Generalitat va donar llum verd el 21 de març passat per a la creació de la comarca del Lluçanès, integrada pels municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, que actualment sumen 6.197 habitants i una superfície de 248,8 quilòmetres quadrats. En queden fora quatre dels inicialment previstos, entre els quals Santa Maria de Merlès (Berguedà). Son quatre poblacions on el 'no' al canvi va resultar guanyador en la consulta celebrada el 2015. Només Sant Feliu Sasserra es manté dels que van tenir un resultat negatiu, en aquest cas per un marge molt estret. Ara bé, tal i com ja va explicar en el seu moment, Sant Feliu pot adoptar un acord plenari en el qual manifesti la seva voluntat de reintegrar-se a la comarca a què estava adscrit anteriorment, acord que s’haurà d’adoptar i comunicar al departament competent en matèria d’Administració local abans del 31 de març de 2026, deixant de formar part de la comarca del Lluçanès sense cap altre tràmit.

El que s’ha fet aquesta setmana i es va consolidant amb passos com l’edició cartogràfica és culminar un procés iniciat el 2010. El text aprovat defineix el Lluçanès com un espai geogràfic natural de transició entre la Plana de Vic i el Berguedà, que comprèn territoris de les comarques del Bages, del Berguedà i d’Osona. La capital de la nova comarca serà el Prats de Lluçanès, on hi haurà la seu oficial dels òrgans de govern.

Tal i com també ha explicat Regió7, d’acord amb la Llei aprovada el Consell Comarcal s’haurà de constituir després de la celebració de les eleccions municipals del 2027. Fins aleshores, els municipis implicats que ho acordin de forma voluntària hauran de crear, abans del 31 de desembre de 2023, la Mancomunitat de municipis de la Comarca del Lluçanès, a qui correspondrà amb caràcter transitori la representació i gestió dels interessos de la comarca. En aquest període de transició, els serveis a la ciutadania estaran garantits a través del consell comarcal d'origen fins a fer-ne efectiu el traspàs a la nova comarca.

Els municipis implicats que ho acordin de forma voluntària hauran de crear, abans del 31 de desembre de 2023, una mancomunitat. El Govern dotarà aquest òrgan dels recursos econòmics necessaris per al seu funcionament. En aquest sentit, les futures lleis de pressupostos corresponents als exercicis 2024 a 2027 incorporaran una previsió relativa a l'assignació a la Mancomunitat de municipis de la comarca del Lluçanès per garantir que disposi dels recursos necessaris per treballar en la implementació de la comarca. Una vegada constituït el Consell Comarcal, es dissoldrà la Mancomunitat d’acord amb els preceptes legals i estatutaris aplicables.