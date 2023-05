Aragonès i Vilagrà visiten el Lluçanès per signar la llei que ha de convertir el territori en comarca

"Avui el Lluçanès ja apareix als mapes com a comarca", ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, instants abans de signar la llei de constitució del Lluçanès com a comarca. Aragonès i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, han visitat la nova comarca avui per reunir-se amb els alcaldes del territori i signar aquesta llei al monestir de Lluçà, al mateix lloc on l'any 2022 es va signar un manifest que definia la voluntat dels municipis del territori de convertir-se en una comarca pròpia, la del Lluçanès.

D'aquesta manera, el Lluçanès es converteix en la 43a comarca de Catalunya, la més jove des del Moianès, després de més de dues dècades de lluita per aconseguir-ho. Això serà a partir de les eleccions municipals. En aquell moment es crearà una mancomunitat amb els municipis que vulguin formar part de la nova comarca, a través de la qual es gestionarà aquest canvi territorial fins el 2027, quan després de les properes eleccions ja es formrà un Consell Comarcal. Això implica que els municipis del Lluçanès continuaran rebent els serveis que se'ls presten actualment des dels seus consells actuals. Aragonès ha dit que "avui és un dia històric" i ha destacat que el canvi suposarà que els ciutadans del Lluçanès tindran les administracions més a prop i que aquestes tindran "més capacitat per donar resposta a les necessitats de la ciutadania". El president de la Generalitat també ha destacat el sentiment de pertinença que tenen els habitants del territori. El president del Consorci del Lluçanès, Marc Sucarrats, ha apuntat que "ara hem de mirar de sumar més municipis", referint-se als que no han volgut sumar-s'hi ja que "el Lluçanès s'entén amb tots els seus municipis, no només amb 9".