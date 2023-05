El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per aquesta tarda de dimecres 24 de maig i, demà, dijous 25 de maig, per la previsió de fortes pluges que poden afectar diverses comarques, especialment de la Catalunya central. Entre aquestes hi ha Manresa i el Bages, on es pot tornar a viure una segona jornada de tempestes i calamarsa com la d'ahir.

Ja fa unes setmanes que plou i això és molt positiu per la sequera extrema a la qual estem arribant a conseqüència del canvi climàtic. Malgrat els xàfecs com els d'ahir a Artés, Sallent o Sant Fruitós, no arribem al llindar mínim de pluja que pertocaria per l'estació de l'any en que estem. Les reserves d'aigua actuals a Catalunya són només d'un 25% segons les fonts de la Generalitat de Catalunya.

La previsió per a les properes hores és la d'una tarda bastant complicada, ja que hi ha probabilitat de calamarsa i l'avís està classificat com a 'perill alt', entre les 12 i les 18 hores. Tot i que, les temperatures rondaran entre els 25º com a màxima i els 18º com a mínima al llarg del dia. Aquestes temperatures tan elevades en l'època de l'any que estem, provoquen la sequera extrema.

Les pluges intensament fortes no afavoreixen aquesta situació, ja que poden provocar destrosses locals o forestals, en alguns casos. S'ha de mantenir la precaució per evitar accidents al volant, a peu o amb bicicleta.

Demà dijous, sembla que aquesta predicció passarà a una intensitat de pluja normal, sense cap avís de perillositat, continuant essent important, però amb menys perill pel ciutadà i per destrosses ocasionades a edificis o espais naturals, per exemple.

Aquest estiu ens espera un estiu dur, per això és important mantenir els consells de la Generalitat envers la sequera extrema i com fer un ús responsable de l'aigua. També és molt important recordar els avisos de Meteocat per evitar accidents envers els canvis de temperatura com les pluges intenses o les calors extremes.