Si vols saber si el mosquit tigre és al teu municipi o si els mosquits piquen molt a la teva zona, des d’ara pots consultar aquesta informació al nou mapa interactiu de la plataforma de ciència ciutadana Mosquito Alert. Aquest mapa, l’únic al nostre país i a Europa que ofereix informació gairebé en temps real, permet consultar la presència i l’activitat del mosquit tigre i d’altres mosquits d’interès des del punt de vista epidemiològic a les comarques i municipis de la Catalunya central.

Actualment inclou més de 69.500 informes de mosquits i 30.000 de picades, tots proporcionats per la ciutadania a través de l’app Mosquito Alert i validats per una comunitat nacional i internacional d’experts en entomologia.

El nou mapa ha estat elaborat en el marc del projecte Big Mosquito Bytes, que té el suport de la Fundació ”la Caixa”, amb l’objectiu d’investigar la manera de combinar la ciència ciutadana amb altres fonts de dades per predir en temps real la nostra exposició a mosquits que, per la capacitat que tenen de transmetre malalties infeccioses, es poden arribar a convertir en un problema de salut pública. Així, es pot anticipar en quins llocs i moments és més probable que es pugui donar un brot epidèmic de dengue o d’una altra de les malalties que pot transmetre el mosquit tigre. La incidència del dengue i el chikungunya ha augmentat de manera dràstica en les últimes dècades, amb més de 4 milions de casos notificats de dengue al món el 2022. L’absència actual de vacunes eficaces contra el dengue i altres malalties fa de la prevenció i el control dels mosquits les millors eines per combatre-les.

«Les fotografies fetes pels ciutadans ajuden a vigilar l’expansió del mosquit tigre, i alhora permeten detectar la possible introducció de noves espècies, com va passar amb el mosquit del Japó a Astúries el 2018», explica Frederic Bartumeus, codirector de Mosquito Alert i investigador del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), institució que lidera el projecte Big Mosquito Bytes, en el qual també participen investigadors de la UPF, el Centre Nacional d’Epidemiologia de l’ISCIII, el CREAF i l’Institut Max Planck d’Investigació Demogràfica, a Alemanya.

A més de visualitzar la presència de les diferents espècies de mosquits, també es pot consultar on s’han documentat picades d’aquests insectes, una informació de la qual els experts no podrien disposar sense la participació ciutadana. El mapa inclou una estimació mensual de patrons d’activitat (picades) i de probabilitat de trobar cadascuna de les espècies d’estudi: el mosquit tigre, el mosquit de la febre groga, el mosquit del Japó, el mosquit de Corea i el mosquit comú. «Es tracta d’un sistema innovador que recull i recalcula les dades obtingudes per la ciutadania en temps real i les combina amb dades climàtiques i d’ús del sòl, entre altres variables. La informació obtinguda per aquests models permet avaluar millor el risc de brots de malalties transmeses per mosquits i possibilita una millor gestió del risc», apunta John Palmer, codirector de Mosquito Alert i professor de la UPF.

El compromís amb la ciutadania en matèria de salut pública Amb el nou mapa es vol conscienciar, informar i empoderar les persones en la lluita contra els mosquits que poden transmetre malalties. Les dades ofertes de manera pública es poden utilitzar per facilitar la presa de decisions i les polítiques públiques: «Volem retornar a la ciutadania la informació que comparteixen amb nosaltres de manera individual; volem que la gent i també les entitats de gestió puguin saber quins mosquits hi ha al seu poble o ciutat i quan estan actius. També oferim eines perquè qualsevol persona pugui aprendre a identificar les diferents espècies i prendre mesures, sigui protegint-se per evitar-ne les picades o bé eliminant dels patis i balcons els llocs on podrien criar els mosquits. Els ciutadans podem tenir un paper clau en la prevenció i el control dels mosquits que poden transmetre malalties», diu Frederic Bartumeus, de Mosquito Alert.

El nou mapa, que ja està disponible, es presentarà a la ciutadania durant el proper debat CaixaResearch organitzat per la Fundació ”la Caixa, que tindrà lloc el 21 de juny a les 19 h. A l’esdeveniment en línia hi participaran dos investigadors del CSIC: Frederic Bartumeus, codirector de Mosquito Alert, i Jordi Figuerola Borrás, professor d’Investigació a l’Estació Biològica de Doñana, Consell Superior d’Investigacions Científiques (EBD-CSIC).

D’una banda, Bartumeus explicarà a l’audiència els resultats principals del projecte que ja estan disponibles, i també els resultats que es faran públics d’aquí a finals d’any, que és quan finalitza projecte Big Mosquito Bytes. D’altra banda, l’equip de Jordi Figuerola se centra a prevenir possibles brots del virus del Nil occidental a Espanya, malaltia que el 2020 va provocar 77 casos greus i 8 morts a Espanya, la majoria, a Andalusia. Figuerola i el seu equip cada setmana agafen mostres de mosquits per comprovar si tenen el virus. Determinen a quina espècie pertanyen i relacionen la circulació del patogen amb paràmetres meteorològics com la temperatura mitjana i la pluviositat, i també amb la infectivitat en humans. Amb això esperen poder pronosticar el risc de transmissió en funció de les condicions ambientals i l’abundància de mosquits.