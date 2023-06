Càritas Diocesana de Vic va atendre l'any 2022 un total de 6.272 persones, 1.100 persones més que el 2021 (un 21% més), de l'Anoia, el Bages, Osona, el Moianès, el Lluçanès, Ripollès, el Vallès Oriental i la Selva. L'informe que ha fet públic aquest dimecres l'entitat revela que el 58% dels usuaris tenen problemes per disposar d'un habitatge en condicions i viuen de manera precària, ja sigui ocupant, rellogant o bé no tenen cap lloc on viure. Precisament, el de l'accés a un habitatge digne és un dels reptes que Càritas té per endavant. Així ho ha detallat el bisbe de Vic i president de Càritas, Romà Casanova, que també assegura que els preocupa la "gran precarietat laboral" i que un 30% de les persones ateses es troben en situació irregular. La diòcesi de Vic dona servei a 440.000 habitats, principalment de les comarques centrals.

Càritas Diocesana de Vic ha presentat públicament aquest dimecres la memòria d'activitats de l'any 2022. El document reflecteix que l'entitat va atendre l'any passat un total de 6.272 persones, de les quals un 56% van ser dones i un 44% homes. En relació a l'any 2021, Càritas va atendre 1.100 persones més, una xifra que suposa un increment del 21%. Usuaris immersos en un cercle de pobresa El secretari tècnic de Càritas Diocesana de Vic, Fran Quirós, ha apuntat que els "preocupa" que el 30% de les persones que atenen estan en situació irregular i també que un 35% dels seus usuaris fa més de quatre anys que fan servir els serveis de Càritas. "Hem de buscar els recursos per treure'ls d'aquest cercle de pobresa", ha apuntat Quirós. També destaca la "precarietat" en l'habitatge i també en les feines. A més, Quirós també ha explicat que cada cop creixen més les dificultats per accedir a un padró i ha dit que el 15% de les persones que atenen no estan empadronades. Per això, des de Càritas han fet una crida perquè els ajuntaments "empadronin a totes les persones que ho demanen". L'entitat també constata que tenir fills s'ha convertit en un factor "d'exclusió social". Menys voluntaris D'altra banda, Càritas també ha vist una davallada en el nombre de persones que s'ofereixen per fer de voluntaris i l'any 2022 en van tenir 870, una xifra que suposa una reducció del 10% respecte el 2021. Segons Quirós, això es deu, principalment, a l'edat dels voluntaris que cada cop són més grans i costa que s'introdueixin persones joves.