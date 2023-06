La Catalunya central va sumar el 2022 quatre persones que es van acollir a la llei d'eutanàsia per morir. En el conjunt del país, un total de 175 persones van demanar que se’ls apliqués l’eutanàsia i es va acabar aplicant a 91, entre les quals hi havia quatre sol·licitants de la regió central. Són dades facilitades pel Departament de Salut coincidint amb el segon aniversari de l’aplicació de la llei. De les persones que van demanar-la, 55 van morir abans de concloure el procediment, 12 sol·licituds es van informar desfavorablement, 3 es van ajornar, 1 es va revocar i 13 més continuaven els tràmits per verificar els requisits necessaris (en data 31 de desembre del 2022). De mitjana, les sol·licituds van tenir un temps de resolució de 42 dies.

El 59% dels 175 sol·licitants de l’eutanàsia eren homes. La majoria de peticions que va rebre la comissió procedien de l’atenció primària (114), seguides dels hospitals (51), els sociosanitaris (8) i les residències (2). Les persones que van demanar-ho patien majoritàriament patologies neurològiques (un 36%) o oncològiques (34,85%). A més distàncies hi ha les persones amb un context de multimorbiditat i fragilitat avançada, i les malalties respiratòries. La majoria de les persones que van rebre l’eutanàsia patien malalties d’anys d’evolució que afectaven en major o menor grau la seva autonomia funcional i els ocasionaven una alta dependència, que feia necessària l’assistència d’altres persones per a la higiene, l’alimentació i altres activitats bàsiques de la vida diària. A més, en ocasions la seva capacitat de relació i comunicació també estava greument afectada. El nombre de professionals sanitaris que s’han acollit a l’objecció de consciència i s’han inscrit al registre corresponent no ha dificultat la prestació de l’eutanàsia. El Departament de Salut i la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (l’òrgan independent que garanteix la correcta aplicació de la llei) consideren que la llei s’està executant de manera satisfactòria i dona resposta a una necessitat social llargament demandada.