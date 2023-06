Els governs municipals en minoria guanyen pes

Les minories guanyen pes. Dit d’una altra manera, els governs que tiren endavant sense tenir garantida la força majoritària del ple municipal (més de la meitat dels regidors que el componen) han adquirit en aquest mandat que ara tot just comença un protagonisme important, tot i que caldrà veure si es mantenen com a tals al llarg dels propers quatre anys. O si, per contra, hi acaben sumant altres grups per tenir un executiu ampli i fort que els garanteixi ja d’entrada el suport necessari (majoritari) per aprovar totes aquelles propostes que promoguin en la gestió del consistori.

Sobretot destaca que aquestes minories governants es donen en municipis importants (si tenim en compte com a paràmetre principal el seu volum de població).

El bloc més significatiu és el de tres poblacions del Bages, Santpedor, Navàs i Navarcles, totes elles per damunt dels 5.000 habitants, en què els respectius partits guanyadors de les eleccions (i que ja tenien l’alcaldia en el mandat anterior) van expressar explícitament -a través de sengles comunicats durant les setmanes posteriors a les eleccions, quan majoritàriament es couen els pactes- la seva voluntat de governar en solitari, malgrat no tenen més del 50% de regidors del ple. Per tant, renunciaven així a establir aliances, malgrat estar en minoria i que en tots els resultats electorals havien deixat servida l’oportunitat de repetir pactes amb les mateixes forces amb les que ho havien fet en la legislatura passada. Son casos en què, malgrat alguns d’ells no han crescut, sí que han augmentat la seva força respecte els seus anteriors socis.

El més clar és el d’AraNavarcles-ERC, que sí que va sortir clarament reforçat de les eleccions del 28 de maig, ja que va doblar representació, passant dels 3 regidors que tenia a 6. La CUP, amb qui havia pactat en el passat mandat, no es va presentar a les eleccions, però en tenia prou amb sumar amb el que va ser el tercer aliat, En Comú Podem, que manté els 2 que tenia. Tanmateix, en el comunicat que va emetre després dels comicis AraNavarcles, i atenent a la força que havien adquirit, deia que «entenem que ara els resultats ens demanen entomar nosaltres la responsabilitat».

Santpedor, amb Agustí Comas (ERC) d’alcalde, i Navàs, amb Jaume Casals (CUP), guarden molts paral·lelismes. Amb uns plens municipals formats per un total de 13 regidors, han quedat amb 5 lluny de la majoria (7). Però malgrat aquesta situació i una pèrdua també de vots totals respecte quatre anys abans, han sortit reforçats en la composició de forces final, ja que els que van ser els seus socis han perdut regidors (a Santpedor, Junts ha passat de 3 a 2, i a Navàs, ERC ha passat de 5 a 4). Això ha fet que les formacions guanyadores, que ja venien de governar, s’hagin sentit fortes i legitimades per portar a terme, o si més no iniciar, un projecte de govern en solitari, en el qual, com manifestava el batlle navassenc, caldrà basar-se «en acords de poble» mitjançant molt diàleg i consens, per trobar constantment suports en la resta de formacions. És veritat, també, que en aquests casos els partits guanyadors han jugat no només la carta de la pròpia força (el fet de ser els guanyadors i el nombre de regidors) sinó també, i molt important, amb la de ser conscients de la dificultat de la resta per poder acabar establint pactes alternatius que els deixarien fora del govern, bàsicament perquè les enormes distàncies ideològiques fan pràcticament inviables.

Curiosament, hi ha també tres capitals de comarca on un sol partit en minoria ha agafat les regnes de la governabilitat sense lligar-se a pactes: Berga, Igualada i la Seu d’Urgell. En aquest cas, caldria segurament fer una diferenciació entre els primers i el ‘capítol’ que ajuntaria els segons. Bàsicament, es podria dir que en els primers és més fruit de la debilitat (pròpia i de la resta), i en els segons més conseqüència de la força (pròpia). Perquè en el cas de Berga, la CUP, que inicia el seu tercer mandat governant, va ser la llista guanyadora malgrat perdre vots i regidors (ha passat de 8 a 6, que el situen a 3 de la majoria absoluta), en el marc d’un ple força disgregat (quatre grups més amb entre 4 i 2 representants), i amb formacions de pes que també s’han debilitat, com ara Junts, que ha passat de 6 a 4 regidors. Aquest panorama ha servit un còctel en què ningú no ha estat capaç de gairebé ni aproximar-se a teixir aliances, i la CUP (molt distant ideològicament de la majoria) no veu socis amb qui sumar aquest pes numèric de la majoria absoluta.

A Igualada i a la Seu, en canvi, el panorama es podria dir que és oposat. Junts per Igualada, amb un Marc Castells que ja era alcalde, i els socialistes Compromís per la Seu amb Joan Barrera, que venien de l’oposició, es van imposar a les eleccions escombrant el seus rivals, creixent en nombre de regidors i quedant, en tots dos casos, a només un de la majoria absoluta. En conseqüència, s’han sentit des del minut zero legitimats per governar en solitari, i amb les forces més que suficients per creure que ho podran mantenir al llarg del mandat i que no els serà difícil trobar els acords necessaris en cada moment.

Altres casos de municipis rellevants on engeguen amb governs en minoria són, per exemple, Bagà, on la llista socialista (Compromís per Bagà), es va quedar a un de la majoria (5 dels 11 regidors). El seu cap de files, Lluís Casas, va agafar dissabte la vara d’alcalde i el seu grup el timó del consistori gràcies als seus vots i també als dos de Bagà Endavant, que malgrat aquest moviment ha decidit quedar-se a l’oposició.

O el de Monistrol de Montserrat, potser un dels més singulars, ja que tot i que certament hi governa la força guanyadora de les eleccions, el Partit Popular, i que això ha suposat desbancar un alcalde històric, Joan Miguel (ERC), aquesta situació es produeix amb els populars amb franca inferioritat (4 regidors d’11) i sembla que a desgrat de totes les formacions que ara son oposició i que hi estan ideològicament molt allunyades (a més dels republicans, la CUP, PSC i Junts) però que no han estat capaços de lligar cap acord.