Quadres locals dels partits independentistes carreguen contra la campanya per l’abstenció

El rum-rum és insistent. A les xarxes socials és tema de debat a diari i els missatges a favor de quedar-se a casa el proper 23 de juliol, dia de les eleccions generals, fan soroll. A les formacions independentistes s’han pres seriosament l’amenaça d’urnes buides de vot sobiranista. La crida a votar és unànime en tots els partits que van promoure el procés. Els quadres polítics d’aquestes formacions a la Catalunya central argumenten en aquest sentit. El 23-J cal anar a votar. Promoure el contrari és «una irresponsabilitat», «un error», «un mal negoci». Així ho qualifiquen alguns dels representants d’ERC, Junts, CUP i PDeCAT consultats per aquest diari.

L’alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloy, recorda que «poder votar és un dret que van guanyar els nostres avis i pares després d’una lluita de 40 anys contra la dictadura. Es un menyspreu a aquestes persones, algunes de les quals es van deixar la vida per la democràcia». Per a Aloy, fomentar l’abstenció independentista «és una irresponsabilitat, una temeritat». Toni Massegú, president de Junts al Bages, reforça l’argument: «Ha costat molt que a aquest país es pogués votar. També és un principi democràtic abstenir-se, però des del punt de vista independentista tot el vot que no es faci s’ocuparà igual, i serà espanyolista. És un error».

Jaume Casals, alcalde cupaire de Navàs, creu que no és justificable «quedar-se a casa quan hi ha una onada reaccionària, feixista a Europa i també a estat espanyol, on malauradament pertanyem. Hi hauríem de ser per aturar-ho».

L’amenaça d’un govern de dreta i extrema dreta a Madrid, amb PP i Vox comandant el Govern central, fa posar en alerta els quadres independentistes locals. «Amb qualsevol regressió democràtica a l’estat hi sortirem perdent. Cada govern reaccionari fa que costi recuperar el que has guanyat, i no crec que ningú estigui en condicions de perdre hi res», diu Casals. Ramon Bacardit, cap de Junts a l’Ajuntament de Manresa, també és categòric: «No he sabut trobar un sol motiu raonable per fer una crida a l’abstenció. En un sistema democràtic, l’única manera que hi ha de canviar les coses és arremangar-se i participant, no conec cap cas al món en què l’abstenció hagi promogut canvis».

Defensar drets i llibertats

Mirella Cortès, que ha estat vuit anys senadora per ERC, insisteix en l’argument: Tothom és lliure de fer el que vulgui, però perdre el dret a decidir és el que no s’hauria de fer mai. Decidim cada quatre anys; és, molt poc, d’acord, però quedar-se a casa significa que algú ocuparà els escons que no defensarà els teus interessos». Per a Cortès, l’important és «estar a tot arreu. Potser no és la democràcia que voldríem, però és la que tenim. Per a Catalunya, que triomfés aquesta campanya seria molt negatiu, perquè algú ha de defensar els drets de l’escola catalana, la cultura, la llengua, els drets socials, polítics i civils. I això només ho podem fer nosaltres. Abstenir-se és la pitjor recomanació que es pot fer sobretot a la gent de Catalunya».

La regidora de la CUP a l’Ajuntament de Manresa Roser Alegre admet que «la capacitat de fer feina a Madrid és limitada, però cal ser-hi per donar veu a les forces independentistes i tenir-hi posicionaments antifeixistes». El seu company de files Jaume Casals apunta que «si hi anem és per condicionar al màxim a favor del referèndum, pel dret d’autodeterminació. Cal ser-hi mentrestant per millorar les condicions de vida de la gent d’aquí i per fer front a l’onada feixista». La CUP va dubtar si presentar-se a les generals o abonar l’abstenció, però finalment les seves llistes seran als col·legis electorals. «Havíem defensat l’abstenció en altres contextos, però quedar-se ara a casa amb aquesta onada reaccionària i feixista a Europa i també a estat espanyol, on malauradament pertanyem, no ens ho podem permetre».

Cortès alerta: si no hi ha prou força independentista a Madrid «ens trepitjaran tant com podran, he estat al front de Madrid i ser el que significa, i sé el que hem aconseguit sent 13 diputats i 14 senadors», en referència a la representació republicana a les Corts. David Bonvehí, exdiputat i president del PDeCAT, apunta que «Catalunya està en un moment de defensar-se pel que ve. Ens hem de posar en actitud defensiva, i per això cal votar partits d’obediència catalana, per protegir dels atacs les institucions, la llengua i l’autogovern». Bonvehí considera «un error polític» reclamar l’abstenció, perquè «premia els partits grans, els estatals. Com a estratègia independentista és un mal negoci»

L’exemple a tocar

Aloy insisteix que «no podem pensar que aquestes són unes eleccions que afecten Espanya i no els independentistes, perquè al final el govern espanyol governa sobre Catalunya i un govern de PP i Vox es pot carregar el sistema educatiu, la cultura, els drets socials, que hem lluitat molt per aconseguir-los. No ho podem deixar en mans de partits que neguen la violència de gènere». Com la resta de quadres consultats, Aloy recorda com s’estan configurant els governs al País Valencià i a les Illes, amb una estreta aliança entre PP i Vox que amenaça la llengua i drets bàsics. «És tan important ser a Madrid per aconseguir el referèndum com per aturar l’extrema dreta. Venim d’anys de PSOE, que defensa la unitat d’Espanya, i en què tampoc s’ha pogut aconseguir el referèndum, però amb PP i Vox tot estarà encara més cru», diu Alegre.

No cal anar fins a València o Palma. Miquel León, president de la secció local d’ERC a Manresa, insta a recordar què va passar a la capital del Bages en les passades municipals, amb una abstenció altíssima: «han entrat dos partits de la ultradreta, amb tres regidors, al consistori. Per evitar això és imprescindible anar a votar». Des d’ERC el que intentarem es mobilitzar les masses, amics i coneguts, perquè ningú no es quedi a casa, tan si fan un vot per correu o presencial».

La feina dels partits independentistes a la capital de l’Estat està qüestionada en l’ebullició de les xarxes socials i entre els opinadors que clamen per l’abstenció. També es critica l’incompliment de la promesa independentista. Els representants dels partits assumeixen la responsabilitat, però ho matisen. «Que els presos siguin al carrer és perquè hi ha hagut negociació. S’ha reformat el codi penal perquè ERC ha pressionat, mentre Junts se n’ha desentès. S’hauria pogut aconseguir més, d’acord, però cal ser més, ampliar l’espectre independentista», argumenta Marc Aloy. Jaume Casals obre el zoom: «podem haver fallat en alguna cosa, però hi ha una campanya interessada en posar-nos a tots al mateix sac».

Càstig o desencís?

Qui promou la campanya? Per a Casals són «elements incapaços d’organitzar-se políticament que intenten ara agafar volada. Es busca un quart espai independentista a la dreta, racista». Per a Massegú «hi ha qui de manera respectable està enfadat, decebut amb la gestió del post-1 d’Octubre» i Bacardit afegeix: «també puc estar jo empipat, però s’ha de pensar si l’abstenció serveix per a res». «A ERC no ens hi volen, per això es fa la campanya», assegura Cortès. «Els republicans fem nosa, perquè estem defensant drets malgrat els insults». La diputada també republicana Alba Camps insisteix que l’abstenció «no és un acte que ens reforci com a societat. No crec que sigui un càstig a ERC, sinó per descontentament general. És lícit criticar l’estratègia dels partits, però només cal mirar al País Valencià i a les Illes».

La indefinició de l’abstenció

Un altre argument se suma a la necessitat de votar el 23 de juliol: l’abstenció és indefinida. «Costarà saber si hi ha abstenció de càstig o de vacances», diu Elis Colell, regidora de Junts a l’Ajuntament de Solsona. «L’abstenció majoritària és del passotisme, però hi ha 10 punts d’augment de l’abstenció a les municipals atribuïbles a l’independentisme», reflexiona Bacardit. «No votar és una opció democràtica, però no serveix gaire de res», conclou Colell.