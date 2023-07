Els alcaldes veuen el projecte de recuperar el tren amb una barreja d’il·lusió i escepticisme

Cinquanta anys després de l’últim trajecte de tren des de l’estació Olvan-Berga (a Cal Rosal) fins a Barcelona (el 30 de juny del 1973), els alcaldes actuals de la zona nord Bages i del Berguedà tenen un punt d’optimisme a recuperar el carrilet.

Tot i que la proposta de recuperació que està analitzant la Generalitat té un cost de 500 milions d’euros, alguns alcaldes defensen que ecològicament seria positiu i que els trajectes serien sostenibles a llarg termini. L’alcalde de Navàs, Jaume Casals, diu que s’han plantejat molts ODS (objectius de desenvolupament sostenibles) i que s’han de veure d’alguna manera reflectits al territori per reduir l’impacte ambiental del vehicle privat. «No tot s’ha d’arreglar amb formigó per fer noves carreteres i pagant grans concessions». Casals és partidari que poder circular amb carrilet beneficiaria la ciutadania i evitaria molts embussos a la carretera els caps de setmana.

L’alcaldessa de Balsareny, Glòria Casaldàliga, creu que hi ha un dèficit de transport públic a la comarca, un punt de vist que comparteixen altres batlles. «Obliguem els joves de divuit anys a treure’s el carnet perquè hi ha una manca de connexions i de serveis públics». En aquest sentit, també s’expressa l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que defensa la igualtat de condicions de mobilitat per a aquells que trien viure al Berguedà.

Per altra banda, hi ha alcaldes que defensen que logísticament és inviable perquè hi ha trams de la via inexistents que l’ampliació de la carretera va engolir. També veuen que la inversió no saben fins a quin punt seria rendible i si s’amortitzaria. L’alcalde de Gironella, David Font, creu que la proposta del carrilet seria favorable si fos competitiva, amb una alta freqüència d’horaris i un temps de trajecte adequat. I per a l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, «el tren hauria de ser una aposta de país, però és difícil parlar d’un tren al Berguedà quan el trajecte Manresa-Barcelona triga el mateix que fa cent anys». Per altra banda, exposa que per amortitzar la inversió, s’hauria de tenir una visió de futur i aconseguir que fos un tren mixt, passatgers i mercaderies, que permetés situar la comarca en un punt estratègic entre Barcelona i els ports francesos de l’Atlàntic.