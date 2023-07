En el mercat dels gossos també hi ha modes

Que el gos s’adapti a les necessitats de l’amo i a l’inrevés. Aquest sol ser el factor determinant a l’hora d’adquirir una mascota, però sovint el client es deixa emportar per la tendència del moment i tria aquella raça que triomfa en vídeos a les xarxes o que protagonitza la pel·lícula o la sèrie de torn. Ho constaten professionals que fa temps que es dediquen a la cria i venda de gossos, però també asseguren que entre modes que van i venen, ja fa un parell de dècades que les golden i Labrador són, amb escreix, les races preferides.

Actualment, les xarxes socials tenen un gran pes a l’hora de marcar tendència, i en part, han fet créixer les vendes de pastors belgues malinois, explica el propietari de la residència canina Els Tres Pins de Balsareny, Enric Bruch. Diu que són molt adequats per a tasques de la Policia o de rescats... perquè entre altres coses «són àgils, ràpids, obedients..., la gent veu en vídeos com fan coses espectaculars, i llavors en volen un». Diu que passa una cosa semblant amb els border collie, «com a versió anglesa dels gossos d’atura», que també «són molt actius, hàbils, obedients i amb caràcter», però en tots dos casos sovint hi ha problemes si l’amo no està preparat per aquest tipus de races. El pastor belga «té molta energia, i no el canses mai», mentre el border collie «mossega tot el que es belluga, com si fos un ramat perquè és el seu instint, i per més que l’ensenyis, l’instint sempre superarà l’aprenentatge». Carles Espinalt, propietari del centre de cria i residència canina Goscan de Fonollosa, sosté que els border collie són aptes «per a gent que faci activitat física, i en canvi «serveixen poc per estar en un pis. Quan el gos no està bé amb l’entorn es pot tornar destructiu», alerta.

Quan parlem de modes, les xarxes socials no són més que un nou afegit a altres factors d’influència. Sovint, la televisió també ha estat un referent. Algunes pel·lícules en el seu dia van fer créixer la demanda del husky siberià, recorda Espinalt, amb el problema que «aquí aquests gossos no hi troben el clima adequat i no hi estaven a gust perquè viuen a temperatures sota zero i aquí els teníem a 35 graus». Per la seva banda, Enric Bruch pensa en la demanda creixent de sant-bernats de començament dels 90 amb la pel·lícula Beethoven, o amb els de raça alaska malalanute del film Sempre al teu costat, Hachiko (2009), entre altres, que van ser de moda curta «pel fet de ser races tan grans».

Bruch també apunta als concursos de bellesa com a factor que marca tendències, i en aquest cas de forma buscada pel món que mou tot aquest sector en àmbit estatal. Diu que és a partir d’aquests concursos que en el seu dia es van promocionar, primer els dobermann i després els rottweiler, fins que la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos del 1999 «es va carregar de cop tota una sèrie de races» perquè implicava «assegurances, carnets especials per conduir amb aquests gossos..., i en general, molta més despesa». La davallada dels gossos de guàrdia i defensa (tret del pastor alemany, que continua sent dels més venuts) va fer proliferar encara més les races més tranquil·les i aptes per a un públic generalitzat, com els bòxers, i sobretot els goldens i els Labradors, que fa anys que es mantenen al top de vendes.

Races consolidades

I és que Goldens i Labradors no són cap moda perquè mantenen una alta demanda des de fa un parell de dècades. «No tenen cap malícia, són de bon portar i ideals per viure en família», sosté Bruch, i diu que són especialment indicats «per a qui mai no ha tingut gos».

Són dues races de gos «molt sociables», hi afegeix Espinalt, i també en destaca les utilitats a nivell d’assistència «amb infants amb TDA, autisme, o problemes de mobilitat reduïda, i també per a gent gran»; i el seu bon olfacte, que «els fa capaços de detectar un càncer de pulmó abans que el detecti una ressonància o un escànner». Diu que són ideals per a famílies d’entre 35 i 55 anys i amb fills petits o adolescents. Goldens i Labradors han anat deixant enrere races més abundants anys enrere, com el setter irlandès, o el cocker spaniel, «molt espitós i nerviós».

Quant als gossos més petits, actualment predominen el bichon maltès, o el schnauzer, sosté Espinalt. I també el terrier de Yorkshire «no tan tranquil i amb més caràcter», diu Bruch, que també hi afegeix el caniche.

El gos, com l’amo

Els criadors coincideixen que el gos és un reflex de com és la família i que sovint la tria de la raça ve determinada pel perfil de l’amo. «A persones joves i amb temperament, els agrada tenir un gos potent i amb força i corpulència, que en certa manera els representi a ells mateixos perquè també estan forts i van al gimnàs...», apunta Espinalt. També observa que «si les famílies cuiden la seva alimentació i fan exercici, el seu gos és atlètic, i en canvi, és més obès si l’amo té més aviat abandonat el tema de l’esport».