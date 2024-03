Producte i gastronomia, una manera de viure la terra

El turisme ha canviat com ho ha fet la societat i hi ha un turisme gastronòmic. Al mateix temps, productes amb tradició gastronòmica o agrícola viatgen i es poden vendre fora de l’àmbit local. Des del primer estiueig de finals del segle XIX amb les famílies benestants de la burgesia construint-se palauets a Puigcerdà, al cor del Montseny o a les viles termals, els moviments per l’oci del cap de setmana o les vacances de salut s’han adaptat a una societat cada vegada més demandant de noves vivències. Les escapades ja no poden ser tan sols això. Aquell primer estiueig dels aires purs han esdevingut un segle i quart després tota una indústria de les sensacions. No viatgem per conèixer sinó per experimentar, per endinsar-nos en nous territoris a través dels sentits. De les antigues postals informatives el turisme ha evolucionat a les imatges evocadores que ens interpel·len. Els destí ja no és tant important com l’experimentació en primera persona de les seves essències. La cultura, la tradició i els paisatges són nous productes de consum, i en aquest nou escenari, la gastronomia s’ha posicionat com un dels principals reclams turístics. Viatgem amb el receptari a la maleta cap a un nou destí que farem nostre a través del paladar.

La Seu d’Urgell és la capital del formatge. La Cerdanya, el bressol del trinxat (tot i que aquest és un plat d’abast pirinenc). El Berguedà, l’epicentre de la cuina dels bolets a la tardor, del pèsol negre i del blat de moro escairat. El Solsonès, la meca dels trumfos d’alçada i el Bages, la terra del vi amb denominació d’origen i d’una llarga tradició d’horta, una riquesa que s’ha identificat amb alguns productes com les mongetes de Castellfollit del Boix, el tomàquet del Bages, l’oli d’oliva Corbella o l’albergínia blanca.

Cada terra exprimeix el seu menú tradicional i en fa un catàleg de productes i serveis. Mitjançant les receptes de la tradició, cada comarca s’explica. Al plat hi posa els sabors que són producte del seu paisatge, de costa, de secà, regadiu o alta muntanya. L’autòcton de cada zona valora el seu producte i el seu menjar, i aquest és el punt de partida per fer-lo créixer. El viatger busca a la guia els sabors que justifiquen l’escapada. El turisme gastronòmic és alhora un nou mesurador del calendari. Els productes de mercat, les fires, campanyes i festes locals proposen a l’agenda cites que van esdevenint referències no tan sols del territori sinó que també de la tradició: Nadal, Quaresma, Setmana Santa, Festes Majors, aplecs o simplement les quatre estacions tenen els seus plats insígnia que be mereixen també un viatge.

Al voltant del turisme gastronòmic gravita un parc empresarial a totes les comarques amb restauradors, hotelers, cuiners, distribuïdors i productors. El comensal que es desplaça per tastar l’essència de cada territori és la pedra angular que sustenta tota una economia. La raó que ho justifica tot. Empreses i administració s’han abocat en el foment d’aquesta indústria.

Catalunya té en marxa des de l’any 2001 el projecte Marca Cuina Catalana, una iniciativa promoguda per l’Institut Català de la Cuinai la Fundació Viure el Mediterrani. El seu objectiu és «garantir la continuïtat de la cuina catalana potenciant els productes alimentaris catalans i els restaurants per mitjà d’un segell de qualitat». Una de les primeres actuacions d’aquest nou ens va ser la creació del «Corpus del patrimoni culinari català», un inventari amb 1.136 receptes tradicionals de la gastronomia del país que, des de l’any 2006, nodreix els restaurants d’arreu del territori de receptes tradicionals.

Sobre la base d’aquesta cultura arrelada a la terra, les comarques han unit empreses i administracions per traslladar a l’oferta turística el millor dels seus fogons. El Berguedà ha bastit en els últims anys un menú de rutes gastronòmiques al voltant de les patates emmascarades, els pèsols negres, el blat de moro escairat, els bolets, l’allioli de codony, els embotits, les carns de granja i les de caça i els formatges. Al voltant d’aquests productes, el nou viatger del paladar adapta les dates, els itineraris, l’allotjament i les activitats de l’experiència amb l’ajuda de les oficines de Turisme de Berga i Turisme del Berguedà, qui li posen a l’abast els restaurants, hotels i empreses de serveis que s’adapten millor al full de ruta del viatger.

La gastronomia ha esdevingut un del principals reclams de les comarques i els territoris. Les xifres del sector apunten que el 15% del turisme que visita Catalunya ho fa motivat per la gastronomia. Els catalans sumen anualment 18 milions de viatges interiors, amb 57 milions de pernoctacions i una mitjana de tres nits per viatge, segons les xifres de l’Institut Català d’Estadística. Aquesta graella posa sobre la taula un moviment de 2,7 milions de viatges amb la gastronomia com a centre d’interès. Comarques, municipis, pobles i denominacions d’origen són avui el gran aparador d’una cultura gastronòmica antiga i mediterrània que es projecta a la resta del país del món agafant la bandera de la modernitat i la innovació.