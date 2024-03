El Govern contracta d'emergència les obres de connexió a la xarxa d'ATL d'Aguilar de Segarra i vuit municipis més de l'Anoia

El Govern ha aprovat aquest dimarts la contractació d'emergència de sis obres de connexió a la xarxa de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) per garantir el subministrament d'aigua potable a nou municipis del Bages i l'Anoia en risc de desabastament per la sequera. Es tracta d'Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles, Veciana, Copons, Rubió i Jorba. La contractació es realitza en el marc de l'excepcionalitat per sequera hidrològica, i per un import de 15.520.000 euros.

En el cas de la connexió d'Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra i Sant Pere de Sallavinera, la realitzarà Copisa Constructora Pirenaica per un import estimat de 2, 25 milions i un termini de 9 mesos. Així mateix, la Constructora de Calaf s'encarregarà de les obres de connexió de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Veciana, per 2,7 milions a executar en 9 mesos. Per a les obres de noves connexions a Copons, Rubió i Jorba, el Govern ha aprovat contractar Aqualia, amb una inversió prevista de 2,82 milions i una execució màxima de 6 mesos. Meta Engineering s'encarregarà de la direcció d'obres i assistència d'aquestes connexions, per un import de 350.000 euros.