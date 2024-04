Així ha estat la penjada de cartells per la campanya electoral del 12-M a Manresa

Els partits polítics han donat el tret de sortida aquesta matinada a la campanya electoral del 12-M amb la tradicional penjada de cartells.

En l'encartellada de Junts Bages a Manresa, hi han participat els representants del Bages a la llista per Barcelona (David Saldoni, Clàudia Cots, Joan Porras i Mireia Traveria) i militants i simpatitzants del partit. Aquest divendres, a més a més, Junts+ celebra l’acte central de la campanya al Bages. Ho farà a les 19:30 hores a la Plana de l’Om i comptarà amb la participació de Jordi Turull, Secretari General de Junts; Anna Erra, Presidenta del Parlament de Catalunya; David Saldoni, Diputat al Parlament; Ramon Bacardit, cap del grup municipal de Junts Manresa; i Clàudia Cots, número 29 a les llistes, amb tots els candidats del Bages a les llistes de Junts.

Penjada de cartells de Junts a Manresa / Junts Bages

Sota el lema "La Catalunya que ve", amb el candidat territorial Albert Marañón al capdavant, els Comuns han iniciat la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig amb la primera penjada de cartells. La formació explica que com ja han fet en precampanya, al llarg d’aquests 15 dies, continuaran amb les trobades amb entitats, associacions, plataformes i fent actes de petit format, així com un acte central amb Jéssica Albiach, per escoltar a la ciutadania i explicar “la Catalunya que ve”, que diuen és la que “ja no pot esperar més”. I és que pels Comuns, no pot esperar més un govern per Catalunya que tingui com a prioritat “l’habitatge assequible, blindar la sanitat i educació públiques o la dels trens i la mobilitat sostenible i en la que l’aigua no sigui un negoci”. Així, apel·laran a la ciutadania que amb els seus vots faci convertir en realitat aquesta “Catalunya que ve” el pròxim 12 de maig.

Penjada de cartells dels Comuns amb el lema "La Catalunya que ve" / Comuns

Per la seva banda, Òmnium ha fet una encartellada a Manresa, Moià i Fonollosa amb el lema 'Protestar no és terrorisme' coincidint amb l'inici de la campanya electoral. Segons ha explicat l'entitat, l'objectiu és denunciar la "persecució" contra l'independentisme i situar el conflicte polític com a "punt d'inici" de la campanya electoral. Així mateix, Òmnium demana als partits polítics i a les institucions un "compromís ferm" per defensar els drets fonamentals, entre els quals, el dret a protesta i l'exercici de l'autodeterminació.