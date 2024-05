Els embassaments s’omplen a bon ritme i el Govern es pot replantejar les restriccions

El Govern valorarà el creixement que estan tenint els embassaments arran de l’últim episodi de pluges i decidirà si pot aixecar l’emergència per sequera al sistema del Ter-Llobregat en els propers dies. La reserva dels pantans que controla la Generalitat eren ahir al migdia de 136,16 hm3 i el punt a partir del qual es pot rebaixar l’estat d’excepcionalitat que afecta a bona part dels municipis de la Catalunya central. De fet, tots els que depenen de l’aigua el Llobregat, el Ter o el Cardener per tenir servei a les aixetes dels seus domicilis. El canvi, segons el decret de sequera, s’hauria d’aprovar a partir que en aquest sistema hi ha una reserva de 165 hm3.

La fotografia del mateix indret presa a mitjans de març | OSCAR BAYONA / Enric Badia/Agències

Però l’entrada d’aigua a les capçaleres dels pantans encara és important a hores d’ara. Després d’aquest darrer episodi de pluges que va començar fa una setmana sí que es pot dir que els pantans s’estan omplint, i encara ho estan fent de manera significativa. El de la Baells ha tingut una crescuda de més de 7 punts percentuals. El creixement en aquest cas suposa un 28,8%. El comportament de l’embassament de la Llosa del Cavall és d’un creixement més moderat, la variació és de punts del percentatge, el que suposa un increment del 9,3% en aquest mateix període.

I per a als propers dies s’esperen més precipitacions, diversos dies a la zona més de muntanya, i dilluns, de forma més generalitzada a tot el país, amb possibilitat de xàfecs intensos segons la previsió d’ahir dijous del Servei Meteorològic de Catalunya.

La situació actual és lleugerament pitjor que la de fa una any (hi ha una reserva per a les conques internes del 22,5% ara i fa 12 mesos era del 25,22%). És clar que aquesta encara no és una situació per cantar victòria després de 40 mesos de sequera, i així ho expliquen fonts de l’ACA. Després de 40 mesos de pluges escassíssimes , entre els responsables de l’aigua al país hi ha una prudència absoluta.

En una atenció als periodistes, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va explicar que esperaran uns dies a determinar si s’aixequen alguns límits sobre l’ús de l’aigua perquè, als embassaments, hi entri l’aigua de les pluges i de les neus i que en la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera (CIS) prevista per a la setmana que ve també volen analitzar els consums que s’esperen durant l’estiu. Mascort ha advertit que volen treballar amb escenaris a mitjà termini i estar segurs que, si aixequen l’emergència i les restriccions que implica, no hauran de fer marxa enrere al cap de pocs dies.

Les pluges dels últims dies han permès augmentar les reserves del sistema Ter-Llobregat, del qual depenen prop de 6 milions de persones, i del conjunt de conques internes, que per primera vegada en mesos tenen unes reserves que superen el 20%.

El Govern, tot i que dimarts va dir que no era el moment de revertir mesures, ha obert la porta aquest dijous a aixecar l’emergència per sequera en aquesta àrea, que va decretar fa tres mesos, quan les reserves van caure per sota dels 100 hm3.

«Entrarà molta aigua durant uns quants dies. Des que plou fins que es recull, passen uns quants dies. Crec que cap a la setmana que ve podrem veure en quina situació es troben els embassaments i si estem en el moment d’aixecar l’emergència o no», va sospesar el conseller David Mascort. Aquesta decisió podria coincidir amb els darrers dies de la campanya electoral per triar el la composició del Parlament de Catalunya.

Els embassaments de les conques internes continuen notant l’efecte de les pluges dels últims dies, i superen ja el 20% (22,25% ahir) cosa que no passava des del 20 d’octubre del 2023. Segons l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’aquest dijous amb dades agregades de dimecres 1 de maig, les reserves a les conques internes van poder retenir 11,5 hectòmetres cúbics més en un sol dia i mantenir els cabals Llobregat avall dins dels límits ecològics.