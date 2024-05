La Catalunya Central presenta més de 80 propostes al Benvinguts a Pagès

Benvinguts a Pagès tindrà a la Catalunya Central el principal escenari d’activitats. La que s’ha convertit en la gran festa de la pagesia catalana tindrà lloc enguany els dies 1 i 2 de juny, un cap de setmana durant el qual els visitants podran gaudir, en el cas de l’àrea central, de més de 80 experiències agroturístiques, que inclouen 17 explotacions, 23 restaurants, 33 allotjaments rurals, 1 elaborador i 10 activitats complementàries, inscrites fins al moment i que poden anar en augment durant aquests pròxims dies. Les reserves ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web (www.benvingutsapages.cat).

Aquesta edició, la novena, ve marcada pel reconeixement al sector primari, ja que és la primera vegada que es demana un pagament simbòlic al visitant, en concepte de reserva i reivindicació de la feina dels pagesos, que reben milers de visitants durant el cap de setmana.

La Catalunya Central és la demarcació que reuneix més experiències agroturístiques de tot Catalunya, més de 80. Els visitants podran descobrir les comarques del Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona, on es divulgarà l’origen dels productes agroalimentaris i la importància del consum de proximitat, i es generaran relacions entre els productors, elaboradors, restauradors i consumidors, apropant el món urbà i la pagesia.

Visitants a una instal·lació agrària en una edició anterior de Benvinguts a pagès / BENVINGUTS A PAGÈS

També tindran l’oportunitat d’omplir el rebost de casa seva, comprant directament als productors, com ara a Mas Buret, apicultors que cuiden arnes situades en paratges naturals per aconseguir el millor nèctar (Anoia); Masiets & Perich, una finca ramadera que es dedica a la cria, engreix i venda de carn de vedella, bou i pollastre (Bages); o, al Celler del Santuari del Miracle (Solsonès), un elaborador de vins, marcats per la muntanya, molt frescos. Al llarg del cap de setmana podran assistir a experiències com la visita al molí fariner i degustació de formatges al Molí de la Llavina (Osona); o la festa del comerç local ambientada enguany a la pagesia de Prats de Lluçanès.

Degustar la gastronomia catalana és un altre objectiu de Benvinguts a Pagès. Tots els interessats podran menjar a llocs com Les Voltes de Sant Sebastià (Moianès) o al restaurant L’Eucaria (Anoia). Per completar el cap de setmana, podran viure una experiència de turisme de proximitat en allotjaments com Cal Cisteller (Berguedà), un agroturisme en plena natura que compta amb animals de granja per als més petits; o bé Cal Teulats (Lluçanès), una casa de pagès envoltada de camps de pastura i bosc. Tots ells són projectes empresarials arrelats al territori i que contribueixen al desenvolupament local i econòmic de les zones rurals.

La iniciativa se celebra de forma simultània a tot Catalunya amb més de 450 experiències agroturístiques: prop de 100 explotacions, 160 allotjaments, 50 promotors d’activitats, 10 elaboradors i més de 150 restaurants.