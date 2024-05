La Diputació ha invertit 2 milions al Pont després de l’incendi del 2022

El del Pont de Vilomara fa un parell d’anys és l’últim gran incendi forestal de la província de Barcelona. Dos anys després, els comptes de la Diputació diuen que l’ens provincial ha invertit més de 2 milions d’euros en l’arranjament o reposició dels serveis i elements municipals que es van fer malbé. Aquests darrers mesos s’estan acabant les feines de restauració. És l’exemple més proper en el temps que tenen els tècnics i els polítics d’aquesta institució. És l’alerta que ha de mantenir en guàrdia el país.

«Va ser el darrer avís que tenim a Catalunya», indica el diputat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, que ahir va ser protagonista, al costat del diputat d’Espais Natural i Infraestructura, Xesco Gomar, d’una compareixença davant els mitjans de comunicació per crear consciència de la importància que té la prevenció en la lluita contra els incendis. El Pont de Vilomara va ser un advertiment que els incendis d’ara, els anomenats de sisena generació, acumulen una gran capacitat de combustió, generen un enorme escalfament i poden avançar a gran velocitat. Fàbrega diu que només cal mirar què ha passat en els darrers dos mesos a diferents països: «En els incendis de Xile va morir més de 70 persones i va afectar 500 cases. I també hi ha hagut incendis molt importants a Califòrnia, a Sud-àfrica i a Austràlia».

«Si invertim en prevenció, no tindrem tanta despesa en l’extinció i en la reposició dels danys causats», assegura Gomar. La Diputació destina 13 milions a la lluita contra els incendis forestals, un 10% més que l’any passat, i, en aquest capítol hi inclou la gestió forestal.

Estar al costat dels Ajuntaments és una de les tasques prioritàries de la Diputació de Barcelona, i ningú hi renuncia, però com diu el diputat d’Espais Naturals i Infraestructura Verda, «la prioritat és actuar en la prevenció, en la gestió dels boscos, en contribuir a crear una economia que faci viable aquesta gestió des dels mateixos propietaris». El 98% dels boscos de Catalunya pertanyen a propietaris particulars. Només el 2% es correspon a boscos dels municipis.

Una part de la gestió, la Diputació la dedica a crear zones de protecció entre les masses boscoses i els nuclis habitats. «Som els país de tot Europa que té un índex de concentració d’habitatge a la vora del bosc més alt», adverteix Fàbrega, que afegeix que «això es tradueix en tenir més de 1.500 urbanitzacions, moltes rodejades de bosc, i si no aconseguim que tinguin totes una franja de protecció perquè si hi ha un incendi el foc trobi un impediment, tenim un alt risc que passi com al Pont de Vilomara. Estem en un clima mediterrani i hem de gestionar aquesta situació». El 2022, al Pont de Vilomara vam tenir una situació d’avís com a país, es quedar afectades fins a 17 cases.

La Diputació dissenya els plans per planificar la intervenció i per executar-la i aconsegueix incorporar 200 hectàrees cada any que queden aclarides i, si hi ha foc, hi circularà amb una intensitat més baixa. Entre la redacció de projectes i la franja de protecció, la Diputació hi inverteix de 3 milions d’euros.

Aquest any, l’ens provincial ha avançat el pla de vigilància forestal i ha posat el personal a treballar a partir de l’1 de maig. Tot i que es conegui com a pla de vigilància, actualment no es tracta només de circular pel territori i enfilar-se a punts elevats i torres de vigilància, ara, aquest patrullatge ha reforçat les feines de control de les actituds incíviques de les persones que accedeixen al medi natural. L’any passat van fer més de 5.000 avisos directes a persones. I van fer innombrables trucades per advertir d’abocaments al bosc. Els ajuntaments també han tingut una línia d’ajuts per retirar aquests petits abocadors descontrolats, que a vegades tenen una pesada feina per redistribuir cada rebuig allà on correspont.

Des incendis que hi ha a la província de Barcelona, el 85% es produeixen fruit de la conducta humana. «Sense una mala conducta humana -assegura Fàbrega- això seria evitable», i en aquest paquet inclous des de qui llança una cigarreta fins a les línies d’electricitat o els abocaments abans esmentats.

L’any 2023, amb temperatures molt elevades i una sequera molt important, hi va haver 132 incendis i només van cremar 15 ha. Fàbrega explica que «es deu a que hi va haver una tasca preventiva, de treballar en el territori, i la tasca de les ADF de ser a l’incendi en pocs minuts i dels Bombers, que fan una tasca molt important».