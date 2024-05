L’Anoia s’incorpora a un nou model de vigilància del bosc de la Diputació

La Diputació de Barcelona destinarà 2,1 milions d’euros al Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI). Es tracta d’un dispositiu desplegat arreu de les 626.000 hectàrees forestals de la demarcació de Barcelona i que enguany es va posar en marxa setmanes abans del que és habitual, l’1 de maig, per la sequera. El pla que l’administració ha previst replica el model iniciat com a prova pilot l’any passat a les comarques de l’Alt Penedès, Garraf i Vallès Occidental, i que ara amplia al Maresme, Baix Llobregat, l’Anoia i el Barcelonès. El dispositiu, desplegat amb col·laboració amb 275 ajuntaments i 124 agrupacions de defensa forestal (ADF), se centra en la vigilància dels entorns de risc i la sensibilització de la població.

El dispositiu desplegat l’1 de maig segueix un nou model de prevenció que la Diputació de Barcelona va aplicar l’any passat com a prova pilot a l’Alt Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental. Enguany, ha ampliat aquest model al Maresme, Baix Llobregat, l’Anoia i el Barcelonès, i la previsió és que aquest estigui completament desplegat a les 13 comarques que formen part de la demarcació de Barcelona l’any 2025.

Capacitat de primera intervenció

El dispositiu té dues vessants. Per una banda, el reforç de la vigilància i la capacitat de primera intervenció els dies de màxim risc d’incendi -nivell 2 i 3 del pla Alfa-, amb agents de les ADF que dediquen esforços a detectar conductes de risc, com poden ser abocaments incontrolats de materials inflamables (neumàtics o cigarretes). «Posem personal amb vehicles i torres de vigilància a tot el territori on poden haver-hi incendis perquè hi ha boscos», va explicar el diputat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.

D’altra banda, el nou model concentra també els esforços en la informació i sensibilització en els dies de màxima activitat de la població en el medi natural. Aquesta mesura suposa el desplegament de 44 agents cívics que actuaran en 22 unitats de forma ininterrompuda entre el 19 de juny i el 2 de setembre de les 12.30 h a les 19.30 h en les àrees on l’administració ha detectat que es produeixen «més conductes imprudents i activitats de risc».

Pel que fa al Berguedà, el Bages, el Lluçanès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental, enguany la campanya seguirà el «dispositiu ordinari» que l’administració ha desplegat cada any. Així, en aquestes comarques, hi haurà 98 agents distribuïts en 49 unitats mòbils que recorreran el territori informant la població que accedeix al medi natural, amb l’objectiu de dissuadir les conductes imprudents i informant sobre l’estat de les infraestructures de prevenció d’incendis. Aquestes unitats actuaran de forma ininterrompuda del 19 de juny al 2 de setembre de 12.30 h a 19.30 h. A més, la Diputació constituirà en aquestes comarques 6 centres de control amb 26 operadors de comunicacions i 7 tècnics responsables.

El dispositiu del pla es completarà amb una xarxa de vigilància de ràpida detecció i seguiment de l’inici de l’incendi, formada per 30 guaites ubicats a 15 torres de vigilància i més de 100 càmeres de vigilància. Com a novetat, la Diputació de Barcelona també oferirà suport econòmic als ajuntaments per a la retirada i gestió dels abocaments incontrolats que generen risc d’incendi forestal.

Fàbrega va denunciar ahir que els boscos de la demarcació s’han abandonat «durant anys», un fet que ha provocat «més combustió» per a la generació d’incendis i que s’ha agreujat amb la sequera persistent que pateix Catalunya.

D’altra banda, la sequera durant tres anys ha fet que als boscos de la demarcació hi hagi uns 10.000 arbres malalts, sobretot de les espècies de pi, pi roig i pinassa. Es veuen claps d’arbres morts a zones del Garraf i, també, al Moianès i al Bages especialment.