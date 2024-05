Món Sant Benet es posa com a exemple de gestió forestal cooperativa

Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, defensa un model de gestió forestal, perquè «amb l’incendi de fa uns anys a Món Sant Benet vam aprendre una lliçó: la importància de fer una bona gestió dels nostres boscos. A la Fundació vam crear una cultura forestal i veient que no era suficient també vam decidir col·laborar amb els nostres veïns. Només amb la col·laboració de tots serem capaços de pal·liar el canvi climàtic o el risc d’incendis i no podem deixar als propietaris forestals sols davant el seguit de tràmits als que han de fer front. Anar de la mà dels especialistes i especialment dels bombers per centrar-nos en emplaçaments prioritaris».

Lacambra feia ahir aquest comentari en l’inici d’una jornada de debat sobre els incendis que va organitzar la seva institució. La jornada sorgeix de la voluntat de fomentar aquests models de gestió forestal sostenible, com el de la Fundació Catalunya La Pedrera que no només redueix el risc d’incendis, sinó que també impulsa models de bioeconomia circular, socials i demostratius, beneficiant els boscos i les comunitats locals. Per al 2025 la Fundació preveu més de 380 hectàreees forestals prioritàries executades als seus boscos. Juntament amb una superfície addicional en règim de custòdia forestal i una planificació forestal a mig i llarg termini.

Miquel Rafa, director de sostenibilitat i territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, a explicar que «fem un exercici de responsabilitat com a propietaris i gestors, tenint en compte la situació actual i amb un context de manca de gestió, hem revisat els plans i els hem adaptat a la nova situació. Ho hem fet a través de la gestió dels boscos, plans de prevenció d’incendis, la silvopastura i la bioeconomia. Vam traçar un pla 2023-2025 amb més de mig milió d’euros d’inversió, per planificar què podem fer amb el nostre bosc».