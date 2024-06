La Baells supera el 45% de les reserves d'aigua, molt per sobre que fa un any

Les reserves d’aigua a les conques internes catalanes superen aquest dissabte el 30% de la seva capacitat, amb un 30,08%, el que equival a 208,91 hm3. Fa un any, les conques internes estaven al 25,59%. Els pantans han anat acumulant aigua de les pluges de les últimes setmanes, i ho seguiran fent, ja que aquest dissabte es preveuen nous xàfecs. Pel que fa als cinc embassaments del sistema Ter-Llobregat, se situen al 31,44% de la seva capacitat, mentre que fa a un any estaven al 25,68%.

En concret, el Darnius-Boadella se situa al 22,26% (fa un any estava al 27,59%); el pantà de Sau està al 27,92% de la seva capacitat (14,16% fa un any); el de Susqueda està al 28,96% (34,76% fa 12 mesos); la Baells supera el 45% (fa un any se situava en el 26,15%); la Llosa del Cavall està al 26,48% (21,08%); Sant Ponç supera el 34% (estava al 30% fa un any), i el de Foix és el que té un major volum percentual amb un 65,32% (64,74% fa un any).

Pel que fa als pantans de Siurana i Riudecanyes, segueixen en una situació crítica, amb un 2,39.