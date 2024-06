La Baells arriba a la meitat de la seva capacitat per primer cop en dos anys

Les pluges d’aquesta primavera i el desgel que s’està produint amb l’augment de les temperatures, estan fent créixer les reserves d’aigua als embassaments de les comarques centrals, especialment al pantà de la Baells, que aquest dimarts ha arribat a la meitat de la seva capacitat i ha assolit el seu màxim després de dos anys. Ara hi ha 54,7 hm3 d’aigua acumulada, que suposen el 50,05% del total (amb dades d’ahir a les 5 de la tarda), una xifra que no s’assolia des del dia de Sant Joan del 2022, en què el pantà es trobava al 50,2% de reserves.

La progressió ha estat constant des de començament del mes de març (vegeu l’evolució setmanal a la gràfica inferior), coincidint amb l’inici de les pluges que s’han anat mantenint durant tota la primavera després d’un llarg període de tres anys de sequera només suavitzada de forma intermitent, sobretot durant la primavera de l’any passat. Tant és així, que durant la primeria del mes de març les reserves d’aigua a la Baells van arribar als seus nivells mínims, fins a caure al 19,2% de la seva capacitat els dies 7,8 i 9.

Evolució setmanal de les reserves d'aigua a la Baells, aquest any / REGIO7

L’evolució ha estat molt semblant als embassaments de la Llosa del Cavall i de Sant Ponç, que també van tenir les reserves mínimes durant la primera setmana de març, tot i que a uns nivells diferents. Sant Ponç va baixar fins al 25,2%, i la Llosa del Cavall ho va fer fins al 16%. A partir d’aquí també han tingut un increment sostingut, per bé que no ha estat tan acusat com el de la Baells. Aquest dimarts, la Llosa es troba al 27,65% de la seva capacitat, i Sant Ponç ha pujat fins al 34,7%. Tot i que els nivells són més baixos, en tots dos casos també feia temps que no hi havia tantes reserves d’aigua com ara. En el cas de Sant Ponç ens hauríem de remuntar fins al 6 de setembre del 2023 (quan les reserves es trobaven al 34,8%), i a la Llosa, més d’un any i mig enrere, fins al 23 de novembre del 2022, quan també hi havia un 27,6% d’aigua.

Tres mesos de pluges generoses

Pluja abundant i nivells dels embassaments a l’alça. És el que ha passat aquests darrers tres mesos, en què la Baells pràcticamet ha triplicat les reserves que tenia a començament de març, mentre que l’increment de la Llosa i Sant Ponç s’ha quedat més curt però també hi és.

De fet, els efectes de les pluges ja es van notar de seguida, amb una aturada de la tendència a la baixa i lleugers increments dels nivells d’aigua durant la segona quinzena de març, en què a la Baells ja es va superar el 21% de la capacitat. I és que, en general el març ha estat el mes més plujós d’aquesta primavera, i va ser especialment generós a les capçaleres dels rius amb més de 100 litres acumulats en bona part de les estacions. En el cas del Llobregat, per exemple, i després d’un començament d’any de pluja escassa, Gisclareny va registrar fins a 134,7 litres el març, i Castellar de N’Hug 109,3. Però les precipitacions encara van ser més generoses al nord del Solsonès, amb 178,7 litres a Port del Comte, o 124,8 a Guixers. A més, en alguns indrets, aquestes pluges van ser en forma de neu, que encara a hores d’ara està contribuint a la millora de les reserves als embassaments.

L’abril també va ser molt plujós, i destaquen especialment les precipitacions del dia 29, amb més de 50 litres a bona part dels observatoris situats a les capçaleres dels rius. Una abundància que coincideix amb un gran salt que s’observa en el nivell dels embassaments entre l’última setmana d’abril i la primera de maig en què la Baells, per exemple, va incrementar les reserves en 10 hm3, o sigui, en nou punts percentuals en tan sols vuit dies. Durant el maig i la primera quinzena de juny, les pluges també han estat generoses, i han afegit més litres als ja acumulats a la primavera. Des de principi d'any, Port del Comte suma 542 litres, Gisclareny 445,3, Castellar de n’Hug 412,4, i Guixers 367.

Les conques internes, al 36%

Fora del Berguedà i el Solsonès els embassaments del sistema Ter-Llobregat han seguit una evolució similar, i a hores d’ara, els pantans de les conques internes de Catalunya ja superen el 36% de la seva capacitat. De tot aquest conjunt, el de la Baells és el segon que està més ple, només per darrere del pantà de Foix, que avui es troba a unes reserves del 70,51%. També s’ha incrementat considerablement el pantà de Sau, que ara és al 42,7%

Aquestes dades contrasten amb els embassaments de Siurana i Riudecanyes, que no arriben al 3% de la seva capacitat. En canvi, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, les últimes pluges han fet augmentar les reserves fins gairebé a la plena capacitat en alguns casos.

Encara lluny de la mitjana

Malgrat aquesta evolució positiva, l’aigua acumulada als pantans de les comarques centrals encara és molt menor a la mitjana històrica. La Baells té ara 54,7 hm3 d’aigua, quan la mitjana dels últims 5 anys és de 79,69, i la dels últims 10 de 89,57. En el cas de la Llosa i Sant Ponç, la mitjana d’aigua acumulada en els últims 10 anys gairebé triplica l’actual.