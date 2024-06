Les residències s’omplen per evitar el patiment dels gossos amb els petards per Sant Joan

Les residències canines s’omplen durant la revetlla de Sant Joan. Molts gossos pateixen per l’estridència dels petards. Els allotjaments per a gossos de la Catalunya Central tenen penjat el cartell de complet.

Per la revetlla de Sant Joan no pot faltar la coca, les fogueres, ni tampoc els petards. Moltes mascotes, com ara els gossos, pateixen els efectes derivats de la pirotècnia. De fet, diferents estudis sostenen que entre un 25% i un 50% d’aquests animals mostren comportaments de por i estrès davant els sons explosius. Això es deu al fet que la sensibilitat auditiva dels gossos és molt superior a la de les persones i, en especial, en sorolls molt aguts.

Davant d’aquesta situació, i a les portes de la nit més curta de l’any, cada vegada són més les persones que escullen l’opció de portar els seus peluts en residències canines. En els allotjaments per a mascotes, situats als afores dels pobles i ciutats, els animals queden allunyats del bullici de les revetlles i, per tant, lliures de qualsevol soroll.

Les residències, espais segurs

Les diferents residències canines consultades per Regió7, apunten que tenen les reserves plenes per aquest cap de setmana. De fet, destaquen que la revetlla de Sant Joan suposa un dels pics d’ocupació de tot l’any, a més de les vacances del mes d’agost. Aprofitant que enguany la celebració s’escau en cap de setmana, la majoria dels propietaris han optat per allargar l’estada dels seus gossos.

A la Residència Canina del Cadí, a Bagà , des de fa unes tres setmanes que no han parat de rebre trucades. De fet, la seixantena de places que tenen, ja estan cobertes per la vigília de Sant Joan. En el seu cas, arriben peluts de tot arreu: tant de la comarca, com de La Cerdanya, Andorra i altres punts.

Joan Molist, responsable del centre, remarca «la importància de la socialització» en les residències. «Aquí no es queden sols com podria passar a casa durant la revetlla, ja que estan acompanyats per nosaltres i per altres gossos», afegeix Judit Martínez, de la Canina del Cadí.

En aquest context, els propietaris d’aquesta residència subratllen que és «un bon lloc per evitar l’angoixa dels petards, perquè els gossos queden molt resguardats del soroll». La majoria d’aquestes residències canines es troben allunyades de nuclis urbans i això, principalment, és el que les fa ser un lloc ideal per allunyar els animals del punt de risc que pot suposar la seva residència habitual.

Per aquestes dates, ho tenim ple

«Des de fa molts anys que, per aquesta data, ho tenim ple», assegura Marta Vallverdú, propietària de Els Tres Pins (Balsareny). En aquesta línia, Vallverdú exposa que «aquí els gossos estan tranquils i lluny dels petards, perquè estem als afores». La clientela d’aquest centre és, majoritàriament, de la comarca del Bages.

Una situació idèntica es viu a l’Hotel Caní el Vilà, ubicat a Calders, on també ho tenen complet. Aquest dia no hi caben més gossos. El propietari de l’equipament, Josep Cardona, afirma que «fem guàrdia fins ben tard per vetllar que les mascotes estiguin bé». Com passa en altres centres, a Calders també reben peticions per acollir els animals d’altres punts del país. Cardona comenta que els arriben clients tant de la província de Barcelona, com, fins i tot, de la de Girona o la de Tarragona.

El preu per dia oscil·la entre els 19 i els 40 euros, depenent del tipus d’allotjament i del centre d’acollida.

Evitar la medicació

Una de les causes d’aquesta creixent demanda per Sant Joan és, segons els responsables dels allotjaments canins, perquè es troben que cada vegada hi ha més persones que escullen l’opció de portar les seves mascotes en centres, abans que deixar-les a casa i medicar-les amb fàrmacs.

Alguns dels medicaments més utilitzats per tractar la por al soroll són l’alprazolam, clorazepat i lorazepam.