Un total de 94 persones, tres d'elles a la Catalunya central, van rebre l'eutanàsia el 2023

Un total de 219 persones van sol·licitar la prestació d'ajuda per morir (PRAM) a Catalunya el 2023 i se'n van fer 94, tres de les quals a la regió central, segons el Departament de Salut. Per tercer any consecutiu des de la posada en marxa de la llei, la majoria de les sol·licituds que va rebre la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) procedien de l'atenció primària (60%), per davant dels hospitals (32%), l'atenció intermèdia (6%) i les residències (2%). Per gènere, 118 (54%) eren dones, amb una edat mitjana de 75,32 anys; i 101 (46%) homes, amb una mitjana de 73,79 anys. Les malalties neurològiques i oncològiques van ser les patologies de base que presentaven majoritàriament les persones que van rebre la PRAM, un 40% i un 26%, respectivament, del total.

Per demarcacions, es van rebre 70 sol·licituds a Barcelona ciutat, 49 a Barcelona Metropolitana Nord, 32 a Girona, 22 a la Metropolitana Sud, 16 al Penedès, 12 al Camp de Tarragona, 9 a la Catalunya Central, 4 a Lleida, 3 a les Terres de l'Ebre i dues a l'Alt Pirineu i Aran.

De les 219 sol·licituds, en data de 31 de desembre de 2023, la CGAC n'havia aprovat 109 i s’havien realitzat 94 prestacions.

D’aquestes 94, per regions sanitàries, 1 es va fer a l’Alt Pirineu i Aran; 33 a Barcelona Ciutat; 21 a Barcelona Metropolitana Nord, 15 a Girona, 9 a la Metropolitana Sud, 7 al Penedès, 3 al Camp de Tarragona, 3 a la Catalunya Central, 2 a les Terres de l’Ebre i cap a Lleida.

De mitjana, les sol·licituds en els casos favorables han tingut un temps de resolució de 59 dies.

Les prestacions es van realitzar a un centre hospitalari en un 48% dels casos, al domicili en un 36%, a un centre d'atenció intermèdia en un 6% i a centres residencials en un 10%.

De les 94 persones que van rebre la PRAM, 43 (46%) eren dones amb una edat mitjana de 75,51 anys i 51 (54%) homes amb una edat mitjana de 72,69 anys.