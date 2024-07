El sector agrícola reactiva la collita de cereals però queda al 40% de producció

La pluja que ha anat caient a la Catalunya Central des del mes de maig ha evitat una nova campanya fatídica pel que fa a la collita de cereal i farratges que, alhora, hauria suposat el tercer any de balanços desastrosos per la pagesia. Amb tot, com que la pluja ha caigut tard i de manera molt irregular en funció de la comarca, el sector apunta que la collita de cereal als grans camps del Bages, l’Anoia, el Berguedà i el Solsonès se situarà al voltant del 40% del que seria una campanya normal d’abans de la sequera.

En aquest escenari, el Bages, que té una capacitat de producció d’herbacis d’unes 74,630 tones a l’any, haurà produït en aquesta campanya tot just unes 30.000 tones. Per la seva banda, l’Anoia, amb una capacitat de producció cerealística de 81.800 tones, n’haurà produït menys de 33.000 tones.

Les precipitacions s’han concentrat més al nord del Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya de manera que les grans planes agrícoles del sud del Berguedà, el Bages i l’Anoia n’han quedat fora i, doncs, els cultius n’han quedat afectats. Les varietats més perjudicades, que són alhora les més plantades, han estat les de blat i ordi. Els mals resultats en comparació a les campanyes prèvies a la sequera són, en canvi, millors que els de l’any passat, un exercici que els agricultors van considerar totalment perdut. En aquest sentit, les estadístiques agràries pràcticament no podien fer més que anar a millor aquest any atesa la campanya sota mínims dels últims anys i principalment de la primavera i estiu del 22 a causa de la sequera. Així, la pagesia va recol·lectar l’any passat el 38% menys de cereal respecte al 2022, un any que, al seu torn, va suposar una pèrdua del 46% respecte al 2021, de manera que en dos anys el sector va veure com els camps produïen el 67% menys, segons les dades recollides per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Amb aquests percentatges, la producció de cereal d’hivern a Catalunya es va situar l’any passat al voltant de les 510.000 tones i de 115.000 tones el blat de moro, unes xifres que van suposar un descens del 117% si es compara amb la mitjana dels quatre anys anteriors.

«L’aigua ens va arribar tard»

La secretària d’Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Rosa Calsina, ha explicat que «la pluja va venir tard i de manera desigual, i hem de pensar que en algunes zones també ens va afectar la pedra i el fred, com ara al sud de l’Anoia, i venim d’un any, el passat, que a la Catalunya Central la collita va ser zero, de manera que aquest any ha estat més bona, però menys del que esperàvem». Calsina ha explicat que a més de l’ordi i el blat com a varietats més perjudicades, «també ho han estat les plantacions de colza del Bages, on aquest any n’ha tingut molt poca gent perquè la vam plantar i es va haver d’arrencar perquè no va ni néixer per la sequera». Altres conreus menors a la Catalunya Central que molts pagesos planten per diversificar la producció i adequar-se la normativa de la declaració agrària única són, per exemple, el cigró o la civada. Calsina ha remarcat que «en resum, podríem dir que aquest any serà molt millor que el passat perquè en plena sequera va ser un any perdut, però que encara estem lluny de la nostra producció normal». La representant del sindicat s’ha mostrat esperançada que en les pròximes campanyes el sector vagi recuperant el seu múscul econòmic amb unes collites més ajustades a la terra, la maquinària i la força humana que s’hi dedica.

En l’àmbit nacional, el sector preveu per aquest any una collita irregular, amb un descens global del 31% respecte a una campanya mitjana atès que estima una recol·lecta d’1,1 milions de tones, mig milió menys que l’1,6 d’una campanya habitual.

Amb tot, entre les comarques de la Catalunya Central, tan sols l’Anoia és entre les més afectades per la sequera. Per varietats, la FCAC preveu per l’actual collita, una producció de blat de 375.500 tones; una d’ordi de 542.000; una de civada de 74.000 tones i una de triti cale de 32.000 tones. Pel que fa al blat de moro, la previsió és d’obtenir una collita de 132.000 tones que podrien ser més si els episodis de pluja es mantenen. A escala nacional, la ramaderia conrea aquest any un total de 328.000 hectàrees, xifra que suposa 6.000 més que l’any passat amb un rendiment mitjà d’uns 3.500 quilos per hectàrea.

Es dona la circumstància que en algunes zones del país la pluja ha provocat, paradoxalment, un descens de producció a causa del seu excés. Això és així perquè un excés d’aigua sobre els camps en èpoques en què habitualment plou menys, com ara finals de maig o juny, fa que hi creixin més les males herbes i s’augmenti així la humitat del gra. Això en disminueix la qualitat i obliga els pagesos a assecar-lo industrialment, encarint així el cost de la producció.

Mig Bages es dedica al conreu

El Bages té una superfície total de 54.000 hectàrees, de les quals pràcticament la meitat, 23.600 està dedicada al conreu. D’aquesta superfície treballada pel sector primari, la pràctica totalitat, 21.323, està destinada al conreu d’herbacis a l’aire lliure, categoria que engloba la producció cerealística. Altres conreus menors són els guarets, amb una superfície de 1.300 hectàrees i els conreus llenyosos, és a dir amb arbre com ara els fruiters, amb 936 hectàrees. Per la seva banda, l’Anoia, amb una superfície total de 43.000 hectàrees, en dedica 29.500 al conreu, una xifra que evidencia el seu caràcter major com a comarca d’economia ramadera. De la mateixa manera que al Bages, la major part de la producció agrícola la protagonitzen els conreus herbacis, amb una superfície de conreu de 23.400 hectàrees.

El Pirineu s’aboca a les pastures

Pel que fa al Berguedà, amb una superfície total de 75.600 hectàrees, té una superfície de conreu de 13.000 hectàrees, la pràctica totalitat de les quals, 12.800, estan destinades al cultiu herbaci. La Cerdanya, amb una superfície de 58.000 hectàrees, en dedica 32.000 al conreu, de les quals tan sols 3.500 són per als herbacis a l’aire lliure. En aquest cas, de la mateixa manera que el Berguedà pel seu caràcter ja més muntanyós, la major part de terreny de conreu la destina a les pastures permanents, amb 28.500 hectàrees.