Les màximes assoleixen el rècord de l’estiu, amb valors de més de 35 graus al Bages, Solsonès i Alt Urgell

El primer episodi de forta calor d’enguany ha arribat a les comarques centrals, on aquest dijous hi ha hagut un rècord generalitzat de temperatures en el que portem d’estiu, amb valors superiors als 35 graus a bona part del territori i fins i tot s'ha passat dels 38 en punts del Bages i l’Alt Urgell. En concret, el termòmetre s'ha enfilat fins als 38,6 graus a Oliana i Organyà, i a Artés ho ha fet fins als 38,1. La calor encara continuarà en les properes hores, amb previsió que les temperatures toquin sostre entre demà i dissabte i puguin fregar els 40.

Més enllà d’Artés el Bages ha estat un dels principals focus de calor, amb 37 graus a Cardona, 36,2 a Sant Salvador de Guardiola, o els 35,2 de Manresa (segons l’AEMET), amb rècords de l’estiu en tots aquests municipis. També s'ha passat dels 35 en poblacions com Solsona (36,4), Lladurs (35,7), la Seu d’Urgell (35,6), Pinós (35,1), o Òdena (que s'ha quedat als 35). A banda de la Seu, també hi ha hagut rècords de calor (tot i que en menys mesura) en localitats properes al Pirineu, com els 33,9 graus de Das o els 32,5 de Puigcerdà, mentre que Port del Comte n'ha assolit 20,7.

La calor va començar a despuntar dilluns, on alguns observatoris, sobretot del Bages, van registrar les màximes de l’any que s'han mantingut fins avui, mentre que en altres punts de la regió central, els rècords de temperatura més alta fins al moment s’havien donat de forma majoritària el dia 11. El pic de dilluns es va frenar dimarts amb una davallada general de temperatures, però ja anunciava l’aproximació de l'actual episodi de calor que es preveu que duri fins dissabte.

Una calor tardana

Calorades com aquesta són pròpies del juliol i fins a mitjan agost, però aquest any li ha costat d’arribar perquè ho ha fet després d’un inici d’estiu més aviat suau en comparació amb els últims anys, i en alguns casos amb mitjanes per sota del que és habitual per l’època. A Manresa, per exemple, la temperatura mitjana fins al 10 de juliol era de 23,6 graus (la històrica de tot el mes és de 24,4), però en la darrera setmana, els termòmetres s’han enfilat fins a assolir els 26 graus de mitjana, des del dia 11 fins avui, segons els registres històrics recollits des del 1970 a la Casa de la Culla. Aquest ascens s’ha notat amb les màximes, que a la capital del Bages en l’última setmana s’han situat en una mitjana de 32,8 graus, 5 dècimes més que la mitjana de màximes habitual; però també amb les mínimes, que aquests darrers dies a Manresa han estat especialment altes, fins al punt que hi ha hagut algunes nits tropicals amb valors de més de 20 graus (la matinada de dimarts no es va baixar dels 21,5). Les mínimes d’aquesta darrera setmana a la capital del Bages han marcat 19,3 graus, pràcticament dos més del que és habitual.

Evolució de les màximes en municipis de la regió central aquest juliol / Jordi Cirera

Més enllà dels rècords anuals que s'han batut, per primer cop aquest estiu les màximes d’aquest dijous han fet enfilar els termòmetres per sobre dels 35 graus a bona part dels observatoris que fins ara encara no hi havien arribat. Aquest valor s’havia superat en cinc ocasions a Artés i Cardona, i tres vegades a Oliana, Sant Salvador de Guardiola o Solsona, però ara s’hi han sumat municipis com la Seu d’Urgell, Òdena o Manresa.

Alerta pels cops de calor

En el cas de la capital del Bages, els 35,2 graus assolits són inusuals, però ni de bon tros no hi ha hagut (de moment) cap rècord de temperatura extrema. En els darrers mesos de juliol destaquen els 42,4 graus a què es va arribar l’any passat, els 40,3 del 2015, o els 39,5 del 2019.

Malgrat tot, i en la línia d’altres consistoris, l'Ajuntament de Manresa demana precaució a la població davant la intensa calor que encara es preveu fins dissabte, i recorda que la ciutat disposa de refugis climàtics com Biblioteca del Casino i de l'Ateneu les Bases, el Palau Firal, els Centres Cívics Joan Amades, Selves i Carner, i el Casal de les Escodines, o l’Oficina de Turisme.

Demà es tocarà sostre

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, demà les temperatures pujaran encara més en el conjunt de la regió central, on les màximes podrien fregar els 40 graus en alguns punts.

Els pronòstics indiquen un ascens per a aquest divendres tant de les temperatures mínimes com de les màximes, mentre que dissabte es mantindrien similars o començarien a disminuir lleugerament, a l’espera d’un descens generalitzat i acusat a partir de diumenge.

Tan demà com dissabte, totes les comarques centrals excepte l’Alt Urgell i la Cerdanya es troben en situació meteorològica de perill moderat per calor intensa. Pel que fa a la pluja, no se n’espera, tret d’algun ruixat aïllat al Pirineu demà, o al quadrant nord-est, dissabte.

Poca pluja

Les altes temperatures d’aquests dies venen acompanyades d’una absència de pluja que, de fet, en general aquest juliol ha estat més aviat escassa tret de les comarques de muntanya, on hi ha hagut els registres més importants. Destaquen els 62,4 litres recollits en tot el que portem de juliol a Port del Comte, els 48,2 del Santuari de Queralt, els 47,8 de la Seu, o els 40,1 de Puigcerdà.

Fora d’aquí, la pluja ha estat menys generosa, o fins i tot testimonial en poblacions de l’Anoia com els 2,9 litres d’Òdena, o els 5,9 dels Hostalets de Pierola. Al Bages hi ha hagut quantitats similars, tret d’alguns patacs que puntualment han fet créixer el volum d’aigua registrat, com els 45,6 litres de Sant Salvador de Guardiola (dels quals 43,7 van caure el dia 6), o els 27,8 de Cardona (també només el dia 6 en van caure 22). A Manresa tan sols ha plogut dos dies aquest mes, amb un registre total de 7,2 litres que, tanmateix, ja superen els 6,7 que van caure en tot el juliol de l’any passat. La mitjana de juliol (comptant el mes sencer) a la capital del Bages és de 29,5 litres.

La majoria de l’aigua que ha caigut aquest mes a la regió central es concentra en les pluges que hi va haver el 6 de juliol, tot i que també hi ha haver precipitacions més o menys generalitzades el dia 11. Des d’aleshores, pràcticament no ha tornat a ploure.

