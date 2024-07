Ajuntaments de la Catalunya central habiliten refugis climàtics

A causa de l’onada de calor, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que posin a disposició de la població refugis climàtics, espais frescos o amb aires condicionats per acollir a la ciutadania, especialment els grups més vulnerables.

L’Ajuntament de Manresa ha comunicat que durant la setmana es podran assolir temperatures que poden «arribar o superar puntualment els 40 graus» i ha recordat els refugis que hi ha repartits per la ciutat. Del llistat facilitat hi ha alguns dels espais que només estan oberts durant el matí: el Centre Cívic Selves i Carner, el Palau Firal, les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) i d’Atenció Econòmica (OAE) i l’Espai Jove Joan Amades, aquest darrer a més romandrà tancat del 7 al 28 d’agost. Dels refugis que ofereixen més disponibilitat horària hi ha la Biblioteca del Casino, la Biblioteca de l’Ateneu Les Bases, el Casal de les Escodines i l’Oficina de Turisme, alguns amb accés fins a les 20:30 hores.

Més enllà de recordar els espais destinats a protegir la ciutadania de l’onada de calor, la regidoria de Drets Socials, en coordinació amb la Unitat de Protecció Civil, ha dit que «prendrà especial atenció a persones més vulnerables per raons de salut o de situacions precàries d’habitatge, especialment amb el col·lectiu de persones grans i, en particular, amb persones que es tingui coneixement que viuen soles».

Igualada ja va anunciar a mitjans de juny que habilitava una xarxa de 27 espais per fer front als episodis de calor intensa i proporcionar un «confort tèrmic, descans i seguretat». Com a novetat, s’han ubicat tres refugis mòbils al passeig on es pot reduir en 10 graus la temperatura respecte a l’exterior. També, de la mateixa forma que a Manresa, es farà un seguiment dels ciutadans més vulnerables. A la ciutat hi ha 100 fonts en funcionament per garantir la hidratació.

Pel que fa a Solsona, el consistori han insistit en la importància d’evitar les hores de més exposició i romandre en llocs frescos com la Biblioteca Carles Morató. A diferència de l’any passat, quan es va permetre l’accés gratuït o amb preu reduït a la piscina en episodis de calor intensa, aquesta vegada l’Ajuntament ha decidit no aplicar aquestes mesures.

Per acabar, a Berga el Casal Cívic i Comunitari està declarat refugi climàtic i és d’accés gratuït. A més, de la mateixa manera que l’any passat, quan el Servei Meteorològic de Catalunya emeti una alerta de perill alt o molt alt a la comarca (color taronja o vermell), l’accés a la piscina municipal durant la tarda serà gratuït. No obstant això, les previsions indiquen que no s’espera arribar a aquest punt, mantenint l’alerta en perill moderat (groc).