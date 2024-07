Les urgències hospitalàries es disparen en els dies de més calor del mes de juliol

Les persones d’avançada edat són un dels perfils més exposats en èpoques en què hi ha temperatures altes com en l’actual, ja que «el seu organisme no regula tan eficientment la temperatura corporal», segons Maria Blas. Així doncs, els avis requereixen una atenció continuada i acurada per assegurar que mantenen una correcta hidratació.

Els centres de dia són un dels espais on la gent gran passa força hores i, per tant, estan preparats per afrontar onades de calor. Regió7 ha pogut parlar amb alguns centres de la Catalunya central que han explicat algunes de les pautes que segueixen per garantir el benestar dels seus usuaris.

En general, a primera hora del matí es ventilen els espais i, quan comença a pujar la temperatura, s’obre l’aire condicionat per mantenir l’ambient fresc. Durant l’estiu, més enllà de controlar i augmentar la hidratació, s’afegeixen aliments que contenen grans quantitats d’aigua com ara la gelatina. A més, es demana que els avis vagin amb roba curta i no surtin als espais exteriors en les hores de més exposició al sol.