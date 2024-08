Afectacions en el servei de l'R4 i R3 a l'agost per treballs de manteniment

El servei de Rodalies de les línies R4 i R3 es veurà afectat durant l'agost per treballs d’inspecció dels murs protectors de via que executarà l'administrador d'infraestructures públic Adif en diverses fases i trams. Renfe establirà transport alternatiu per carretera en els casos d’interrupció de la circulació ferroviària, que només es donaran al tram de l'R3 entre Torelló i Puigcerdà. L'afectació la línia R3 es concentrarà en el cap de setmana del 10 i 11 d'agost per actuacions entre Puigcerdà i Torelló; mentre que a l'R4 els treballs seran entre el dissabte 17 i el diumenge 18 d'agost.

El dissabte 10 d'agost els treballs provocaran la interrupció del servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà entre les 10h00 i les 19h00. En aquesta franja horària els trens de l'R3 iniciaran i finalitzaran el recorregut a Ribes de Freser, enllaçant per carretera el tram afectat. L'endemà, el diumenge 11 d'agost, l'actuació se centrarà entre Torelló i Ribes de Freser les mateixes hores del dia i també s'interromprà la circulació.

En aquest cas, els trens que inicien el trajecte a La Tor de Querol/Puigcerdà amb destinació finalitzaran a Ribes de Freser. Mentre que els trens que inicien recorregut a L’Hospitalet finalitzaran el trajecte a Torelló. Renfe establirà un servei de busos alternatius en el tram Ribes de Freser-Torelló.

El primer tren de la línia que surt de la Tor de Querol (8:30) i de l’Hospitalet de Llobregat (12:02) farà el seu trajecte habitual. El darrer tren del diumenge 11 d’agost entre Ripoll (19:12 hores) i L’Hospitalet , sortirà de Vic. Per al trajecte entre Ripoll i Vic, Renfe establirà un servei per carretera.

Pel que fa l'R4, l'afectació se centrarà el cap de setmana següent, el 17 i 18 d'agost. Entre les 8h00 i les 18h00 se circularà per via única entre Manresa i Terrassa, fet que provocarà que els trens augmentin el temps de recorregut en aquest tram.