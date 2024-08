No és calitja: el fum dels incendis del Canadà enterboleix el cel de la Catalunya central

La Catalunya central va començar el dia d'ahir, dilluns, amb cels una mica enterbolits i el sol esmorteït, com si no acabés de lluir malgrat l'absència de núvols. Aquest fenomen ha estat interpretat com a calitja o boirina per molts usuaris a les xarxes socials. El Meteocat, però, ha informat que es tracta del fum procedent dels incendis del Canadà, que també ha causat que les sortides i postes de sol hagin estat més rogenques.

El fum dels incendis s'ha percebut en molts punts de la regió, sobretot a la Cerdanya i al Berguedà. Un usuari a X (abans Twitter) ha compartit una panoràmica de la zona del Carlit, a la Cerdanya, on és ben visible aquesta capa de fum que ha arribat al país. També s'han compartit imatges de Puigcerdà, on aquest dimarts el cel ha arrencat, per segon dia consecutiu, enterbolit a causa del fum.

I és que les zones de l'Estat més afectades per aquest ambient tèrbol són les del nord-est del país. Navarra, Aragó i Catalunya, així com el nord de la Comunitat Valenciana i les illes Balears seran les zones on més es noti la presència del fum procedent del Canadà.

Durant aquest mes d'agost s'han originat més de 428 incendis forestals actius al Canadà, segons el Servei d'Incendis Forestals de Columbia Britànica. De fet, el fum d'aquests incendis va afectar de manera notable les ciutats de Nova York i Nova Jersey, als Estats Units, que es van cobrir d'una misteriosa boirina per aquesta causa.

Però aquest fum ha traspassat les fronteres americanes i ha creuat fins i tot l'Atlàntic, dirigint-se a Europa. La circulació atmosfèrica, que distribueix la calor i la humitat per tot del planeta, va ajudar a la dispersió d'aquest fum dels incendis forestals.

Aquests corrents atmosfèrics en les capes mitjanes i altes són les que han provocat que arribin a Catalunya les partícules procedents dels greus sinistres forestals que estan arrasant el Canadà. L'efecte que té aquest fenomen sobre el nostre cel és molt similar al que causaria la calitja, motiu pel qual es pot confondre amb ella.

No obstant això, les concentracions de partícules no semblen constituir en aquest cas cap perill i, per tant, no afecten la qualitat de l'aire.