Elia Tortolero, nova delegada del Govern a la Catalunya central

La santjoanenca Elia Tortolero (PSC) és la nova delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya central. L'Executiu ha donat llum verda aquest dimarts al nomenament de la nova representant de la Generalitat al territori, que substituirà Montserrat Barniol (ERC), al càrrec des del 2022.

Tortolero actualment és la primera secretària de la Federació Bages-Berguedà-Solsonès del PSC. I secretaria de l’àrea d’Igualtat i Justícia Social de la Comissió Executiva Nacional del PSC. Entre d’altres responsabilitats en l’àmbit de la política també ha estat assessora a Presidència de la Diputació de Barcelona, portaveu de la Comissió Executiva del PSC i Secretaria de Comunicació (2021-2024). Va ser regidora de govern a l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a les àrees d’Educació, Igualtat, Participació, Barris, Cooperació i Ciutadania i segona tinent d’alcalde (2019-2023) D’abril a novembre del 2019 va ser senadora i portaveu adjunta de la comissió

És graduada en Educació Infantil i Primària per la Universitat de Vic. Doctorant en innovació i intervenció educativa, Màster en Educació Inclusiva (UVic) i Postgrau en Orientacions estratègiques per al debat educatiu en el context Familiar (UAB).

Ha desenvolupat la seva activitat professional en la docència com a docent primària i coordinadora de cicle (2017-2019). També ha estat directora del Centre Educatiu Els petits gegants de Solsona (2012-2017) i Formadora dels serveis territorials Educatius on ha impartit els cursos de formació a mestres “La família en el context educatiu” i “Desplegament curricular 0-3”.

Catalunya compta amb vuit delegacions que representen institucionalment el Govern de la Generalitat al territori. Vetllen perquè les polítiques del Govern s'implementin des de la proximitat a l'àmbit local.

Sílvia Romero, nova delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran

Per una altra banda, també en l'àmbit de cobertura d'aquest diari, Sílvia Romero, nascuda a Tremp, esdevé la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran. És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1991), doctora en Lingüística General per la UB (2002), màster en Immigració, Llengua i Treball Social per la Universitat de Lleida (2004), postgrau en Gestió i Administració Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (2017) i màster en Govern Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (2018).

Des de l’any 1991 i fins al 2021 va exercir de tècnica de Normalització Lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística, ara mateix en excedència forçosa. Compta amb una trajectòria de més de vint-i-cinc anys com a professora en la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.

És alcaldessa de Tremp des de juny de 2023. Va ser Diputada al Parlament de Catalunya en la XIV Legislatura pel PSC(2021-2024), consellera comarcal al Consell Comarcal del Pallars Jussà (2015-2019) i consellera de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida (2010-2021).

Guardonada amb diverses beques relacionades amb la llengua catalana, ha estat Premi Antoni maria Badia i Margarit a la recerca empírica sociolingüística (1994) i Premi Valentí Almirall d’experiències en dinamització lingüística (1994). Des del 1995 acumula una quarantena de publicacions sobre sociolingüística i temes relacionats amb la llengua catalana.

Núria Marín, delegada de la Generalitat a Madrid

L'exalcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i actual senadora del PSC serà la nova delegada de la Generalitat a Madrid. Avançat per 'El Periódico' i Rac1, Marín serà nomenada aquest dimarts al matí durant el Consell Executiu, durant una reunió en què també s'aprovaran la resta de delegats territorials del Govern.

Marín va renunciar a l'alcaldia el passat mes de juny, després de setze anys al capdavant del govern municipal de la segona ciutat més gran del país. Marín també és vicepresidenta del PSC.